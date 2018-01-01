Вика из "НеАнгелов" показала, как накачать "орех", и подготовить фигуру к лету

Певица продемонстрировала изнурительные тренировки.
Вика опубликовала четыре видео на своей странице в Instagram, в которых показала собственные тренировочные комплексы. Именно благодаря им у артистки такая идеальная, точеная фигура и потрясающий вид и в мини-платье, и в бикини.
"Готовимся к летнему сезону! Ловите подборку моих любимых упражнений на разные группы мышц", - подписала видео певица.
Фанаты артистки удивились такой стойкости и выдержке Вики, и отметили, что ее фигура выглядит превосходно, и не зря она изнуряет себя такими тренировками.
"Фигура - просто нет слов. Это - мечта. Сколько труда. Вы молодчина", "Подготовка конкретная. Респект и уважуха", "Фигура замечательная!", "Какая выносливая", "Класс, умничка! Фигура у тебя и так идеальная", - восхищались поклонники.
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