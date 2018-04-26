Вика из "НеАнгелов" назвала любимый мультик детства и показала забавное фото

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха поделилась, что любимым мультфильмом ее детства является советский — "… Простоквашино".

Артистка раскрыла подробность из личной жизни в Instagram и опубликовала забавное фото с нарисованными героями мультика — псом Шариком и котом Матроскиным.

"… "… Простоквашино" — любимый мультик моего детства. Думаю, многие помнят этот мультик!", — подписала снимок исполнительница.

Ранее Виктория Смеюха в соцсети показала фото, на котором она позирует в воде в мокром купальнике, но не уточнила, где именно оно было сделано. Снимок собрал тысячи лайков, посмотреть его можно здесь.