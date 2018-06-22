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Впервые в истории: украинский чарт клипов YouTube возглавила украиноязычная песня

Сегодня, 13:23

Артисты обогнали группу "Время и Стекло", и певицу Светлану Лободу.

группа Казка
Группа Kazka возглавила рейтинг лучших клипов Фото: facebook.com/pg/kazka.band
Украинская группа Kazka с песней "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.

Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта (сейчас он отражает данные по 21-28 июня), сообщает karabas.live.

Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio, однако оно смогло обогнать хит "SuperSTAR" от Loboda ( она на втором месте), и клип группы "Время и стекло" на песню "E,boy" - они заняли третье место.  

Казка, рейтинг
Второе место занимает Светлана Лобода, третье -группа "Время и Стекло" Кадр: youtube.com/charts/TopVideos/ua

Напомним, видеохостинг YouTube с 10 мая расширил свои музыкальные чарты на 44 страны, в это число вошла и Украина.

Ранее стало известно, какую музыку украинцы слушают в YouTube.

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Теги:  
Kazka, группа, YouTube, рейтинг
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