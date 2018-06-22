Впервые в истории: украинский чарт клипов YouTube возглавила украиноязычная песня

Артисты обогнали группу "Время и Стекло", и певицу Светлану Лободу.
Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта (сейчас он отражает данные по 21-28 июня), сообщает karabas.live.
Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio, однако оно смогло обогнать хит "SuperSTAR" от Loboda ( она на втором месте), и клип группы "Время и стекло" на песню "E,boy" - они заняли третье место.
Напомним, видеохостинг YouTube с 10 мая расширил свои музыкальные чарты на 44 страны, в это число вошла и Украина.
Ранее стало известно, какую музыку украинцы слушают в YouTube.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram