"Вылитая Оля": дочь Поляковой поразила сходством со звездной мамой

Артистка выложила нежное фото в Instagram.

Оля Полякова поделилась трогательным фото своей дочери Маши polyakovamusic/instagram

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников фотографией своей старшей дочери Маши. На снимке 13-летняя красавицы держит букет тюльпанов в нежном розовом платье.

"Моя прелесть @mashapolyakova !!!! С днём рождения, роднулька! Я так тебя люблю и так восхищена тобой, ты красивая как солнце и умная , смелая, гордая , но при этом такая "беспроблемная" для твоего возраста))) пусть сбудутся все твои мечты, будь здорова , и делай по жизни что хочешь! Спасибо тебе, что ты у меня есть, я так горжусь быть твоей мамой! #13лет", - написала в Instagram теплое поздравление дочери звездная мама.

Подписчики в комментариях стали поздравлять Машу с днем рождения, и отметили, что если бы не темный цвет волос, была бы копией мамы.

"Ей бы светлые волосы…вылитая Оля", "Копия мамы", "Ну копия", "Подумала, что это ваша детская фотка. Невероятно похожи!", - писали юзеры.

Публикация от Olga Poliakova (@polyakovamusic) Мар 2, 2018 в 12:46 PST

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