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Аброськин о реалиях ДНР: в "супердержаве" люди страдают от ряженых "обезьян с гранатами"

Сегодня, 15:32

На захваченной территории закон устанавливают те, кто имеет оружие, отметил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Боевик ДНР
Боевик ДНР, иллюстрация Reuters
На захваченной боевиками части Донецкой области преступный мир переживает свой расцвет, "супердержава ДНР" является территорией произвола, где закон устанавливают те, кто имеет оружие.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

По его словам, большинство людей в неподконтрольных Украине городах Донбасса страдают от ряженых "обезьян с гранатами в руках".

"Не надеясь на соблюдение своих прав и помощь в трудном положении, люди обращаются на подконтрольной Украине территории к подразделениям полиции Донетчины с надеждой, что в конце концов преступники понесут наказание за содеянное беззаконие", — добавил он.

Ранее журналист Александр Махов сообщил, что диверсионная группа боевиков пыталась прорваться в поселок Новолуганское Донецкой области (находится под захваченной Горловкой), украинские военные отразили атаку противника.

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Донбасс, ДНР, боевики, Аброськин
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