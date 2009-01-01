На захваченной территории закон устанавливают те, кто имеет оружие, отметил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Напреступный мир переживает свой расцвет, "супердержава ДНР" является территорией произвола, где закон устанавливают те, кто имеет оружие.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

По его словам, большинство людей в неподконтрольных Украине городах Донбасса страдают от ряженых "обезьян с гранатами в руках".

"Не надеясь на соблюдение своих прав и помощь в трудном положении, люди обращаются на подконтрольной Украине территории к подразделениям полиции Донетчины с надеждой, что в конце концов преступники понесут наказание за содеянное беззаконие", — добавил он.

Ранее журналист Александр Махов сообщил, что диверсионная группа боевиков пыталась прорваться в поселок Новолуганское Донецкой области (находится под захваченной Горловкой), украинские военные отразили атаку противника.