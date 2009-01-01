"Антонов" показал два украинских самолета на авиашоу в ОАЭ, опубликованы фото

Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов.

"Антонов" показал два самолета на выставке в ОАЭ Фейсбук ГП "Антонов"

На проходящей в ОАЭ выставке Dubai Air Show украинское предприятие "Антонов" представило два транспортных самолета — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов" в Facebook.

12 ноября 2017 года начал работу международный салон Dubai Air Show. На выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

"Участие в выставке в Дубае важна для нашего предприятия. Это хорошая возможность представить современные программы, наши самолеты потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока, встретиться с партнерами", — сказал исполняющий обязанности президента компании "Антонов" Александр Кривоконь.

Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов.

В компании отмечают, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании "Такния", делегация командования Сухопутных сил.

Напомним, ранее в Украине испытали боевой беспилотник "Горлица".

Фото: @antonov.company.