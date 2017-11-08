Разведка, наведение огня и удар по врагу. В Украине испытали боевой беспилотник "Горлица"

В среду, 8 ноября, в Киевской области состоялись испытания нового боевого БПЛА производства государственного авиастроителя "Антонов".

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, это были первые испытания беспилотного летательного аппарата под названием "Горлица", сообщает "Украинская правда".

Турчинов рассказал, что беспилотник способен работать на высоте до 5 километров, дальность его полета составляет более 1 тыс. км.

Он отметил, что БПЛА может выполнять несколько функций — разведку, наведение огня, а также удары по врагу, ведь на его борту есть две ракеты класса воздух-земля.

"Это очень серьезный шаг нашего оборонпрома, и именно за такими беспилотными летательными аппаратами будущее", — заявил секретарь СНБО.

"Горлица" будет составляющей частью перспективного мобильного тактического беспилотного авиационного комплекса. Данный комплекс будет состоять из четырех указанных БПЛА, наземной станции управления и средств обеспечения старта и посадки беспилотников, их транспортировки и ремонта.

БПЛА "Горлица" предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, передачи на командный пункт разведывательной информации о целях противника для обеспечения эффективного применения механизированных бригад, дивизионов ракетных войск и артиллерии, а также эскадрилий армейской авиации Сухопутных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что концерн "Укроборонпром" показал беспилотный многофункциональный минибронетраспортер "Фантом".

Видео: Фейсбук А.Турчинова.