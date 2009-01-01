Боевики жалуются на разбарахоленную в РФ бронетехнику и нехватку современных раций

Террористы боевики используют импортные маломощные средства связи доставленные российскими "волонтерами".

Боевики ДНР 062.ua

командование оккупантов констатирует трудности с обеспечением современными российскими средствами связи.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в основном (особенно на тактическом уровне), боевики используют маломощные средства связи импортного производства, доставленные российскими т.н. "волонтерами", которые, по мнению командования оккупантов, без проблем прослушиваются ВСУ. Поставки значительных партий средств связи военного назначения из РФ пока лишь фрагментарны, наличие современных спутниковых средств связи в подразделениях оккупантов — вообще большая редкость.

Особое беспокойство у командования вызывают факты поставки из РФ бронетехники, не укомплектованной (разукомплектованной) современными средствами связи. В связи с этим, констатируется проведение силами самих боевиков неких "доукомплектовочных" работ на базе местных мощностей, однако в полной мере это проблему не решает.

В обращении командования "армейских корпусов" оккупантов на имя командования российской 8-й общевойсковой армии констатируется значительное превосходство ВСУ по сравнению с оккупационными войсками на Донбассе по средствам связи, и содержится просьба поднять данный вопрос на уровень Генштаба ВС РФ, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики жалуются на службу: домой не пускают, зарплата маленькая.