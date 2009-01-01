Чехия депортирует большую группу рабочих из Украины, опубликованы фото

Пражская полиция по делам иностранцев решила депортировать 74 украинцев, еще по 11 — ведутся административные процедуры.
Полиция во время облавы задержала 85 нелегальных рабочих склада продуктового интернет-магазина Rohlik.cz, сообщает Радио Свобода.
Пражское управление полиции по делам иностранцев решило депортировать 74 из них, еще по 11 — ведутся административные процедуры.
Как рассказал пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан, сейчас это самое массовое задержание нелегальных рабочих в одной фирме.
В свою очередь, чешская компания Rohlik.cz заявляет, что не нарушала закон. Так, законодательство страны позволяет иностранцам не из стран ЕС, которые получили право работать короткое время в другой стране-члене ЕС, также работать и в Чехии. Однако лишь при том условии, что иностранный работодатель направил работника в командировку в другую страну.
Чешской компании сотрудников предоставила польская фирма, которая не имела на это права, поскольку она числится как строительная, а потому не могла отправить людей работать на чешском продуктовом складе.
Как отметил президент чешской Ассоциации агентств по трудоустройству Радован Буркович, в этом случае украинцы и другие иностранцы стали жертвами нарушения чешского законодательства со стороны компании, где они работали, по сути, нелегально.
фото: policie.cz