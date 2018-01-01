Что святят на Пасху

Освящение пасхальных корзинок начинается примерно в 3-4 часа ночи.

«Главред» узнал, что брать с собой в церковь на Пасху. 1zoom.ru

Собирая пасхальную корзину в церковь, стоит учесть, что брать с собой в церковь на Пасху можно далеко не все продукты. А некоторые – можно брать только при условии, что святить их человек будет в церковном дворе, а в сам храм заносить воспрещается.

"Главред" выяснил, что именно святят на Пасху-2018.

Корзина на Пасху: когда начинается освящение продуктов

Начинается освящение пасхальных корзинок примерно в 3-4 часа ночи, то есть после окончания Божественной литургии.

А продолжается освящение до тех пор, пока все корзинки не будут освящены – практически во всех храмах посвятить можно не только утром, но и вплоть до полудня воскресенья.

В чем святить Пасху, если нет корзины

Многие приносят в пакетах, коробках или вазочках для хлеба, застелив дно рушником.

Что брать с собой в церковь на Пасху

Священники рекомендуют взять с собой в храм ровно столько продуктов, сколько семья сможет съесть на разговении за утренней трапезой – чтобы потом ничего не пришлось выбрасывать. Так как выбрасывать освященными продукты считается грехом. Поэтому "излишек" лучше оставить в храме в качестве пожертвования.

Что надо класть в пасхальную корзину:

пасху или кулич. Печь пасху или кулич можно по любому рецепту, но брать с собой в церковь надо такой, который украшен крестиком и с буквами "ХВ" (означают "Христос Воскрес!");

пасхальные яйца. Яйца на Пасху красят также различными способами, но для освящения в храме подойдут лишь яйца "канонического" красного цвета;

свечи – устанавливают в макушку пасок и куличей и поджигают во время освящения. Традиционно пасхальная свеча – красная;

мясо. Тот самый случай, когда на освящение такие продукты брать можно, а вот непосредственно в храм вносить нельзя;

в некоторых регионах есть традиция брать с собой на освящение соль и хрен. Хрен символизирует здоровье и долгую жизнь, а соль – изобилие. Кроме того, освященную соль ставят перед иконой и посыпают ею себе голову, отгоняя зло.

Что нельзя святить в церкви на Пасху-2018

А теперь продукты, которые нельзя брать с собой, даже если человек не собирается заносить их непосредственно в храм:

алкоголь. Многие приносят с собой "святое вино" – кагор, однако, по церковным канонам, брать с собой нельзя даже его, так как на Пасху молитва на благословение вина не читается. Тем более нельзя нести крепкие напитки (например, водку или самогонку);

воду. Как ни парадоксально звучит, но воду не берут по той же причине, что и алкоголь: такая молитва на Пасху не читается;

кровянка – священное Писание запрещает православным употреблять в пищу кровь во всех ее проявлениях;

украшения и деньги. Можно брать с собой деньги только на покупку свечей и на пожертвование;

столовые приборы – из кухонной утвари в корзинке должно быть лишь рушник или полотенце

Читайте также:

Чистый четверг-2018: что нужно делать и во сколько купаться

Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые

Страстная пятница-2018: приметы и суеверия и почему так называется