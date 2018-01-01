Что святят на Пасху

Освящение пасхальных корзинок начинается примерно в 3-4 часа ночи.
"Главред" выяснил, что именно святят на Пасху-2018.
Корзина на Пасху: когда начинается освящение продуктов
Начинается освящение пасхальных корзинок примерно в 3-4 часа ночи, то есть после окончания Божественной литургии.
А продолжается освящение до тех пор, пока все корзинки не будут освящены – практически во всех храмах посвятить можно не только утром, но и вплоть до полудня воскресенья.
В чем святить Пасху, если нет корзины
Многие приносят в пакетах, коробках или вазочках для хлеба, застелив дно рушником.
Что брать с собой в церковь на Пасху
Священники рекомендуют взять с собой в храм ровно столько продуктов, сколько семья сможет съесть на разговении за утренней трапезой – чтобы потом ничего не пришлось выбрасывать. Так как выбрасывать освященными продукты считается грехом. Поэтому "излишек" лучше оставить в храме в качестве пожертвования.
Что надо класть в пасхальную корзину:
пасху или кулич. Печь пасху или кулич можно по любому рецепту, но брать с собой в церковь надо такой, который украшен крестиком и с буквами "ХВ" (означают "Христос Воскрес!");
пасхальные яйца. Яйца на Пасху красят также различными способами, но для освящения в храме подойдут лишь яйца "канонического" красного цвета;
свечи – устанавливают в макушку пасок и куличей и поджигают во время освящения. Традиционно пасхальная свеча – красная;
мясо. Тот самый случай, когда на освящение такие продукты брать можно, а вот непосредственно в храм вносить нельзя;
в некоторых регионах есть традиция брать с собой на освящение соль и хрен. Хрен символизирует здоровье и долгую жизнь, а соль – изобилие. Кроме того, освященную соль ставят перед иконой и посыпают ею себе голову, отгоняя зло.
Что нельзя святить в церкви на Пасху-2018
А теперь продукты, которые нельзя брать с собой, даже если человек не собирается заносить их непосредственно в храм:
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