Пасха-2018 католическая и православная: выходные, когда печь пасху и как готовиться

Основополагающий праздник христианства – Воскресение Христово или Пасха – практически всегда у разных конфессий празднуется в разное время. В прошлом году они совпали, однако в этом даты разняться.

Разняться и традиции торжеств. "Главред" решил прояснить самые важные из них.

Когда Пасха католическая?

Христиане, несмотря на все церковные расколы, отмечали Пасху в один день – вплоть до XVI века, когда была проведена календарная реформа. После нее православные продолжили отмечать даты по старому стилю, а католики – по новому. Сначала разница между календарями была только 8 дней, но постепенно, за счет високосных годов и того, что календарь все-таки лишь примерно соответствует астрономическому времени, добавилось еще 7 дней.

Из-за таких больших разбегов расчеты пришлось поменять, но даты католической и православной Пасхи теперь совпадают редко. Чаще всего католики празднуют Воскресение Христа раньше, хотя в 2019 году православные отметят Пасху на неделю раньше братьев-католиков.

В 2018 же году Пасха католическая отмечается 1 апреля – когда православные отмечают Вербное воскресенье.

У католиков празднование начинается в Страстную субботу Пасхальным богослужением. Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча, огонь которой раздается всем христианам. Заканчивается служба знакомыми всем христианам словами: "Христос воскрес!", в ответ все присутствующие в храме традиционно отвечают: "Воистину воскрес!".

Пасха у католиков семейный праздник, поэтому в этот день они непременно собираются за праздничным столом всем кланом. А главными блюдами на столе являются кролик, курица или индейка.

Одним из главных символов праздника является огонь (как частичка Благодатного огня) и пасхальные яйца, символизирующие начало новой жизни. На Западе еще одним из основных символов Пасхи является Пасхальный Кролик. Местная детвора верит том, что тот прячет в свое гнездо разноцветные шоколадные яйца, чтобы потом раздать их хорошим и воспитанным деткам. Поиски пасхальных яиц в США и в Западной Европе – одна из любимых забав детишек.

Когда Пасха-2018 в Украине?

В 2018 году православная Пасха выпала на 8 апреля.

К слову, по народным приметам, если Пасха ранняя (как в этом году), то весна выдастся теплой и ясной. Однако на сей раз синоптики предупредили украинцев о неприятном метеосюрпризе.

Христос Воскрес. Икона

Что касается еврейской Пасхи, то в 2018 году Песах отмечается с вечера 30 марта и длится до вечера 7 апреля.

Выходные на Пасху-2018

Пасха в Украине является государственным праздником, то есть в этот день украинцам полагается выходной. А так как праздник и так выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день – понедельник.

Таким образом, в 2018 году украинцы смогут отдыхать в субботу, 7 апреля, в воскресенье, 8 апреля, а также в понедельник, 9 апреля.

Как в эти дни будут работать представители медицины и правоохранительных органов, а также частные фирмы – читайте в нашем материале Пасха-2018: когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы.

Когда печь пасху и куличи?

По канону, печь пасхи и куличи начинают в Чистый четверг. Верующие люди перед замесом теста непременно молится, дабы очистить душу и пространство вокруг места приготовления, иначе пасхальные куличи могут не удастся.

Когда Чистый четверг?

Какого же числа Чистый четверг в 2018 году? В этом году он выпал на 5 апреля.

В этот день нужно очищать как тело (купаться при этом принято до восхода солнца), так и свое жилище. Также рекомендуется причаститься и не отказывать в помощи нуждающимся.

Чем красят яйца на Пасху 100 к 1

Ну, и, конечно, вторым важным символом праздника (наравне с пасхой и куличом) являются пасхальные яйца.

Как уже упоминалось, красить их начинают с четверга. Тому, чем и как красить яйца своими руками, будет посвящен отдельный подробный материал. А в этом материале мы остановимся лишь на одном любопытном моменте.

Знаете ли вы, что чаще всего пользователи в Google ищут ответ на запрос "Чем красят яйца на пасху 100 к 1"? При этом с самому празднику этот вопрос имеет отношение весьма опосредованное – это не некий церковный канон, а вопрос в андроид-игре "100 к 1". К слову, правильные ответы выглядят следующим образом:

пищевые красители – наиболее популярный ответ в 40 очков;

– наиболее популярный ответ в 40 очков; луковая шелуха – самый-самый натуральный краситель, оценивается в 80 очков;

– самый-самый натуральный краситель, оценивается в 80 очков; свекла – дает приятный розовый цвет, ответ оценивается в 120 очков;

– дает приятный розовый цвет, ответ оценивается в 120 очков; зеленка – милый зеленый оттенок, ответ в 160 очков;

– милый зеленый оттенок, ответ в 160 очков; гуашь – по-другому можно сказать краски, за ответ получают 200 очков;

– по-другому можно сказать краски, за ответ получают 200 очков; нитки – а вот за этот уникальный ответ дают 240 очков.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать и приметы на привлечение богатства на Вербное воскресенье-2018. Например, пища в этот день должна быть скромной, без запрещенных во время Великого поста продуктов. Исключение делается лишь для рыбы и растительного масла.