Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые

1 апреля православные Украины отмечают великий праздник – Вербное воскресенье-2018. Он посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим и входит в число двунадесятых праздников.

"Главред" уже писал о том, сколько веточек вербы должно быть в букете, приметах и суевериях на Вербное воскресенье-2018. В этот день не только святят вербу – многие девушки решаются на любовные заговоры.

Существуют также приметы на привлечение богатства в Вербное воскресенье. А еще у этого дня есть целый ряд запретов.

В сегодняшнем материале "Главред" собрал идеи поздравлений с Вербным воскресеньем на словах и в картинках.

Поздравления с Вербным воскресеньем на украинском языке

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Поздравления с Вербным воскресеньем православные

С Вербным Воскресеньем!

От души вам пожелать

Божьего спасенья!

В церковь с верой мы идем,

На устах — молитва,

Божье слово помогает

В этой вечной битве!

Иисус за нас на крест

Пошел добровольно,

За Его святые раны

Нам сегодня больно!

***

В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

***

Поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть Господь хранит тебя, пускай твоя жизнь будет полна только радужными событиями. Светлых тебе дней, любви и гармонии с собой и окружающими. Пусть веточка вербы станет верным талисманом, который принесет удачу и благополучие в семью.

Стихи с Вербным воскресеньем маме

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Вербным Воскресением! Желаю здоровья, долгих лет, бодрости духа и хорошего настроения. Пусть твое сердце не болит и знает только позитивные эмоции. Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем!

***

Утром в воскресенье

Вербу освящу,

Мамочке любимой

Я ее несу.

Мамочка родная,

С Вербным днем тебя!

Бью, чтоб не болела,

Вербочкой, любя!

***

Мамуля, с Вербным Воскресеньем!

Пусть торжество исполнит все мечты,

Пусть окружит тебя собою вдохновенье,

Пусть станет больше в жизни красоты.

Пусть небеса тебя оберегают,

Крепчает вера пусть твоя,

Душа пусть горести не знает,

А в жизни пусть не будет зла.

Прикольные поздравления с Вербным воскресеньем

Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть в этот день тебя хорошенько высекут освященными ветками вербы! Пусть после такой "целебной" порки все болезни тела и души удерут, а на их место придут здоровье, гармония и радость!

***

В Воскресенье это Вербное

Вербой принято всех бить,

А за это действо странное

Нужно и благодарить.

Но не бойтесь, верба нежная

Отгоняет беды все,

Так что смело подставляйтесь

Милой вербочке-красе!

***

Верба, вербочка, давай!

Всех нас жестко отстегай!

Поделись своею силой,

Чтобы стали мы счастливей.

Всем болящим помоги,

Излечи недуги.

Уж услужим в этом мы

Все легко друг другу.

Чтоб коса потолще стала,

Не росло на боках сало,

Ноги в пляс сами пустились

И вся жизнь чтоб изменилась.

Вербное воскресенье: стихи классиков

Вербочки

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесли домой.

Огонечки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной.

Ветерок удаленький,

Дождик, дождик маленький,

Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное

Завтра стану первая

Для Святого дня.

Александр Блок

***

Вербы

Вербы овеяны

Ветром нагретым,

Нежно взлелеяны

Утренним светом.

Ветви пасхальные,

Нежно-печальные,

Смотрят веселыми,

Шепчутся с пчелами.

Кладбище мирное

Млеет цветами,

Пение клирное

Льется волнами.

Светло-печальные

Песни пасхальные,

Сердцем взлелеяны,

Вечным овеяны.

Константин Бальмонт

***

Когда на последней неделе

Входил он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели,

Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец.

Презрительно сдвинуты брови.

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею

Легли на дворы небеса.

Искали улик фарисеи,

Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке

Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданье развязки

И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,

И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет и детство

Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый

В пустыне и та крутизна,

С которой всемирной державой

Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,

И чуду дивящийся стол,

И море, которым в тумане

Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,

И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,

Когда воскрешенный вставал...

Борис Пастернак