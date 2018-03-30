Пасхальная корзина: цена по регионам и где дешевле всего

30 марта 2018, 19:40

В среднем за продукты для Пасхи придется выложить 660 гривен.

Пасхальная корзина-2018 взлетела в цене.

В Украине продукты к пасхальному столу-2018 году значительно выросли в цене: пасхальная корзина-2018, в среднем, обойдется в 660 гривен.

Как сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, самая дешевая пасхальная корзина уже третий год будет в Тернопольской области – 589 грн, пишет сайт города Тернополь. А самая дорогая – порядка 760 грн – в Киеве.

Такой разбег объясняется ценовыми колебаниями на продукты питания в разных областях.

На западе Украины, помимо Тернопольской области, на дешевую пасхальную корзину могут рассчитывать жители Ровенской (628 грн), Волынской (631 грн), Черновицкой (635 грн) и Львовской (636 грн) областей.

А вот уже в Ивано-Франковском регионе цены пасхальной корзины превысит среднюю по стране, составив 676 грн.

Самой дорогой среди регионов пасхальная корзина будет в Закарпатье – 719 грн. Жителям Сумской области она обойдется в 613 грн. Чуть больше придется выложить в Хмельницкой (629 грн), Черниговской (630 грн) и Кировоградской (631 грн) областях.

В Винницкой области пасхальная корзина выйдет в 658 грн, в Полтавской – 662 грн, в Черкасской – 664 грн, в Киевской области – 678 грн, Житомирской – 680 грн.

Пасхальная корзина-2018: что подорожало больше всего

Как рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, больше всего за год подорожали яйца – на 95%, пишет АСН. Так, десяток яиц сейчас стоит 28 грн.

Кроме того, полкило колбасы обойдется в 115 грн, полкило сала – 36 грн. При этом самое дорогое сало в Киеве.

А стоимость пасхального кулича (если печь его дома) выросла за год практически на 21%.

"Традиционная украинская пасочка обойдется в 40,6 грн – весом 0,7 кг, исходя из тех ингредиентов, которые там есть: мука, яйца, молоко, сахар, масло сливочное, изюм, дрожжи, цедра лимона", – цитирует Пендзина АСН.

В основном, это произошло за счет подорожания яиц (почти на 95%), молока (на 32%) и сливочного масла (на 27%).

А вот сахар и дрожжи, по данным экономиста, наоборот, подешевели примерно на 5-7%.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать и приметы на привлечение богатства на Вербное воскресенье-2018. Например, пища в этот день должна быть скромной, без запрещенных во время Великого поста продуктов. Исключение делается лишь для рыбы и растительного масла. 

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