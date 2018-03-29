Вербное воскресенье-2018: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства

29 марта 2018, 12:06

Главной традицией праздника является освящение вербы.

Освященная верба имеет чудотворную силу целительства.

Уже в это воскресенье Украина празднует великий православный праздник – Вербное воскресенье-2018.

Торжество имеет несколько названий: Неде­ля ва­ий, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье. У нас прижилось Вербное воскресенье, так как из-за сурового климата пальмы в наших широтах не растут – в отличие от верб.

Вербное воскресенье: что за праздник

Праздник установлен в честь прибытия Иисуса в Иерусалим, куда он въехал верхом на осле. Подробнее об истории праздника Вербное воскресенье "Главред" писал ранее.

Вербное воскресенье: что можно есть

Пища в этот день должна быть скромной, без запрещенных во время Великого поста продуктов. Исключение делается лишь для рыбы и растительного масла. Также разрешается немного красного вина.

А вот готовить горячие блюда в Вербное воскресенье нельзя, так что лучше приготовить еду накануне.

Вербное воскресенье: что нельзя делать

У этого праздника есть ряд запретов:

  • запрещается работать – как и в любой другой важный религиозный праздник не приветствуется физический труд. Не рекомендуется даже выгонять скот на пастбище;
  • расчесывать волосы – эту процедуру лучше свести к минимуму, дабы не навлечь на себя неприятности;
  • не рекомендуется активно развлекаться, злоупотреблять алкоголем и увеселительными мероприятиями.

Вербное воскресенье: что можно делать

В этот день люди ходят в церковь и святят веточки вербы и ивы. Наши предки были твердо уверены, то освященная верба имеет чудотворную силу целительства, способную избавить людей и животных от болезней и порчи, а дом – от пожаров и наводнений.

Также в Вербное воскресенье рекомендуется заниматься пересадкой комнатных растений, чтобы они не только отлично росли, но и привлекали в дом богатство (для выполнения последнего условия – нужно выбирать растение с толстыми листьями).

Считается, что Вербное воскресенье лучше провести в кругу семьи или же близких и родных людей.

Вербное воскресенье: приметы и суеверия

Как уже говорилось, главной традицией Вербного воскресенья является освящение вербы. При этом считается, что если хочешь быть здоровыми – нужно, чтобы тебя несильно побили ветвями вербы. Особенно часто такие "целительные процедуры" устраивали детям. В процессе битья люди желают друг другу здоровья и благополучия в семье. А чтобы не прицепилась ни одна болезнь, съедают по 9 почек вербы.

Есть примета, что если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, то это избавит человека от страхов и наделит его решимостью.

Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.

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