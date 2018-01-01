"Даст себя сорвать". Британская студентка за большие деньги продала невинность голлливудскому актеру

Девушке удалось получить немалую выгоду от своего девственного состояния.

В Великобритании студентка Джасмин продала свою невинность на аукционе за 1,4 млн долларов США – "одному из своих любимых голливудских артистов".

"Он выиграл мой аукцион, это было удивительно", -цитирует девушку британское издание The Sun.

По словам Джасмин, во время аукциона на нее обрушился шквал предложений. Кроме актера, стать "первым мужчиной" пожелали бизнесмен из Мюнхена (Германия) и футболист из "Английской премьер-лиги". Коммерсант предложил 1,3 млн долларов США, а спортсмен - 739 тысяч долларов США.

Со всеми тремя мужчинами Джасмин предварительно встречалась в Лондоне. По словам девушки, с коммерсантом у нее даже возникла симпатия, но ее отпугнула слишком большая разница в возрасте.

Напомним, ранее модель продала свою девственность на аукционе за рекордную сумму.