В киргизских школах начали массово проверять учениц на девственность

В Кыргызстане администрации некоторых школ начали в массовом порядке отправлять старшеклассниц на гинекологическое исследование − ради установления факта их невинности.

Такую информацию обнародовал портал Vesti.kg.

Известо, что родители поддерживают данные меры администрации школ, но просят, чтобы осмотр проводили женщины-гинекологи.

К слову, немногим ранее в Кыргызстане провели социологическое исследования по поводу сохранения девственности до брака. Согласно его результатам, 89 процентов респондентов посчитали, что невинность невесты является залогом счастливой семейной жизни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель продала свою девственность на аукционе за рекордную сумму.