Дожди и жара до +33 градусов. Синоптики рассказали о погоде на выходные

В центральных областях будет солнечно, температура +27-29 днем.

Синоптики рассказали о погоде на выходные liveinternet.ru

В западных областях Украины в ближайшие выходные ожидаются дожди , на остальной территории сохранится солнечная погода.

Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

В частности, в субботу, 16 сентября, дожди пройдут во Львовской, Волынской и Ровенской областях, воздух прогреется до +23. В остальных западных регионах ожидается солнечная погода, днем температура воздуха достигнет отметки 25-27 градусов тепла.

На востоке осадков не ожидается, температура днем — +27-29 градусов, ночью — 14-16 с отметкой плюс.

В центральных областях будет солнечно, температура +27-29 днем и +10-12 — ночью.

На севере осадков также не прогнозируется, воздух прогреется от +21 до +26 днем и от +8 до +12 — ночью.

На юге будет солнечно, температура воздуха днем достигнет отметки +30 градусов, ночью ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

В Киеве дождей не прогнозируется, температура днем — +23-25, ночью — 9-11 с отметкой плюс.

Прогноз погоды на 16 сентября meteo.gov.ua

В воскресенье, 17 сентября, на западе везде ожидаются дожди, кроме Черновицкой и Ивано-Франковской области. Температура воздуха днем от +19 до +28, ночью — от 12 до 16 градусов тепла.

На востоке столбик термометра покажет днем от +26 до +31, ночью — +12-16. Осадков не ожидается.

В центральных областях установится солнечная погода, днем от +29 до +31, ночью — 14-16 градусов тепла.

На севере днем прогнозируют от +26 до +28, ночью — +14-16. В Житомирской области пройдут дожди.

На юге Украины днем воздух прогреется от +26 до +33 и от +14 до +18 — ночью.

В Киеве ожидается от +26 до +28 днем и от +14 до +16 ночью. Осадков не предвидится.

Прогноз погоды на 17 сентября meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето.