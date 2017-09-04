Синоптики рассказали, когда в Украину вернется бабье лето

Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Украину уже к концу этой недели.

Погодные катаклизмы, которые выпали на долю Западной Украины, является пиком циклона, который пришел из Европы и уже покидает Украину. Он через Беларусь направляется дальше на север, сообщает ТСН.

За собой он тянет атмосферный фронт — дожди, грозы и похолодание. Граница этого фронта пройдет Сумщиной, поэтому коснется ухудшение погоды всех регионов на запад от Сум. Там возможны небольшие дожди, местами с грозами, а вот до восточных регионов осадки не дойдут.

Чем дальше будет отходить фронт, тем теплее будет становиться воздух. К выходным синоптики обещают уже 27-30 градусов тепла.

"Если говорить о сентябре, то температура, по нашим прогнозам, на 1,5 градуса выше нормы, осадки в пределах нормы. Где-то к середине сентября должно быть бабье лето", — прогнозирует синоптик Елена Палагнюк.

Ранее сообщалось, что в первые дни осени в Киеве ожидается потепление.

фото: molbuk.ua; видео: ТСН