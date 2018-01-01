"Дуров, верни 4 рубля": откуда растут ноги блокировки Telegram

Основатель мессенджера задолжал за квартиру.

Дуров задолжал за питерскую квартиру. InvestFuture

Налоговая Санкт-Петербурга разыскивает российского бизнесмена, программиста, одного из создателей соцсети "ВКонтакте" и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова из-за долга в 4 рубля (около 1,7 грн по нынешнему курсу).

"Кажется, начало проясняться. 26-й отдел налоговой службы отправил на питерский адрес регистрации Дурова красное письмо о задолженности. Все проще простого – Павел Валерьевич уехал за границу, не оплатив какие-то копейки долгов за квартиру", – сообщает Telegram-канал Mash.

Как поясняется, из-за начисления пени долг вырос до "угрожающих масштабов" – и сейчас за квартиру на улице Ильюшина нужно доплатить уже целых 4 рубля.

"А если Дуров будет и дальше упорствовать – ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир. Дуров, верни 4 рубля", – иронизирует Telegram-канал.

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Как сообщалось, в РФ продолжается эпопея с блокировкой Telegram. 24 апреля блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

Ранее, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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