Теперь YouTube: в тщетных попытках заблокировать Telegram РКН валит в РФ мировые сайты

Вслед за Google Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. А вот Telegram по-прежнему работает.

Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля. Об этом сообщает Сноб со ссылкой на материалы сайта Downdetector, который отслеживает перебои в работе различных интернет-сервисов.

На то, что у них перестал открываться YouTube, жаловались жители Центральной России, юга страны, а также Урала, Поволжья и ряда регионов Сибири. Кроме того, проблемы с доступом фиксируются в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте также Павел Дуров похвастался голым торсом, фото

Ранее в России прошла акция против блокировки Telegram. 22 апреля в РФ пользователи мессенджера запускали бумажные самолетики.

Ранее известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич предложил свой – радикальный, но 100-процентно действенный – способ блокировки Telegram.

Также представитель ООН и Сноуден прореагировали на блокировку Telegram. В оценке действий российских властей и представитель ООН, и бывший ЦРУшник были почти единогласны.

Напомним, в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Как сообщалось, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

Читайте наши новости в Telegram