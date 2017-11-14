Дырявая защита. В США 10-летний мальчик взломал родительский iPhone X

В США 10-летний ребенок с легкостью обошел распиаренную систему защиты на новейшем смартфоне от Apple

В США 10-летний ребенок взломал родительский iPhone X Скриншот из видео

В США 10-летний мальчик по имени Аммар Малик сумел разблокировать iPhone X, принадлежащий его матери Сане, защищенный технологией Face ID.

Мать и сын по понятным причинам очень похожи друг на друга, но выглядят не как близнецы, сообщает портал 9to5mac.

Родители Аммара провели эксперимент со смартфоном несколько раз и мальчик неизменно легко разблокировал iPhone X матери. Однако такой же гаджет отца ребенок смог взломать только один раз.

По просьбе мужа женщина вновь прошла процедуру регистрации в системе Face ID − уже при другом освещении. После Малик сходу смог разблокировать iPhone X. Однако затем система система Face ID снова начала принимать его за владельца смартфона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры с первого раза взломали хваленую защиту iPhone X.