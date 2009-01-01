Эколог назвал самые "грязные" города Украины и районы Киева

Борейко выделил ряд районов, которые являются плохими, с точки зрения окружающей среды.

Названы самые «грязные» города Украины planeta.moy.su

В Киеве самыми чистыми местами, которые наиболее желательны для заселения, являются: Святошино, Голосеевский район и Пуща-Водица.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

Он также выделил ряд столичных районов, которые являются плохими, с точки зрения окружающей среды.

"Это районы Крещатика, площадей Севастопольской, Демеевской (бывшей Московской, — ред.), Дарницкой (бывшей Ленинградской, — ред.), район Дарницы, район Позняков, район Бортничей, район метро "Черниговская", — подчеркнул эколог.

Борейко также назвал наиболее загрязненные города Украины: "Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское (бывший Днепродзержинск) и, как ни странно, Ялта (из-за загазованности автомобилями)".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Донбасс ждет масштабная экологическая катастрофа.