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"Это пытка". Папа Римский резко высказался о проституции

Сегодня, 01:44

Понтифик заявляет, что данное ремесло не имеет ничего общего с любовью.

Папа Римский
Папа Римский сравнил проституцию с преступлением фото: EPA/UPG
Папа Римский Франциск убежден, что занятие проституцией является для женщин серьезным испытанием.

"Это не любовь, это пытка для женщины. Не будем путать термины", - цитирует понтифика NBC News.

По словам Папы Римского, пользоваться услугами женщин легкого поведения могут исключительно люди с "больной психикой". Он сравнил клиентов "жриц любви" с преступниками.

Во время проповеди понтифик попросил у высших сил прощения за тех людей, которые платят деньги за услуги сексуального характера.

Напомним, активистка движения Femen Алиса Виноградова обнажила грудь во время рождественской мессы Папы Римского Франциска в Ватикане. В таком виде она пыталась забрать с вертепа фигурку Иисуса.
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Папа Римский, Франциск, проституция, секс, деньги, преступление
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