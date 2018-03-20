"Это пытка". Папа Римский резко высказался о проституции

Понтифик заявляет, что данное ремесло не имеет ничего общего с любовью.
Папа Римский Франциск убежден, что занятие проституцией является для женщин серьезным испытанием.
"Это не любовь, это пытка для женщины. Не будем путать термины", - цитирует понтифика NBC News.
По словам Папы Римского, пользоваться услугами женщин легкого поведения могут исключительно люди с "больной психикой". Он сравнил клиентов "жриц любви" с преступниками.
Во время проповеди понтифик попросил у высших сил прощения за тех людей, которые платят деньги за услуги сексуального характера.
Напомним, активистка движения Femen Алиса Виноградова обнажила грудь во время рождественской мессы Папы Римского Франциска в Ватикане. В таком виде она пыталась забрать с вертепа фигурку Иисуса.