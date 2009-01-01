Годовщина расстрелов на Майдане. В Украине почтут Героев Небесной Сотни

В Киеве в течение 18-22 февраля состоится ряд массовых мероприятий.

В Украине почтут Героев Небесной Сотни УНИАН

В Украине с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной сотни

В стране, согласно указу президента "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни", 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни, пишет УНИАН.

В Киеве в течение 18-22 февраля состоится ряд массовых мероприятий, в период проведения которых в городе повышен уровень террористической угрозы, полиция и спасатели переведены на усиленный вариант несения службы.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что для обеспечения готовности подразделений службы к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий к дежурству будет привлечено около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц техники.

Столичные правоохранители в течение 18-22 февраля во время траурных мероприятий по случаю третьей годовщины расстрела активистов Евромайдана в центре Киева установят металлические рамки и металлоискатели, а на въездах в города фильтрационные блокпосты.

Уже сегодня, 18 февраля, в 10:30 состоится памятное шествие по чествованию погибших на Майдане по местам столкновений от Украинского дома до ул. Институтской.

Напомним, 20 февраля 2014 года силовики убили больше всего участников Революции достоинства. В результате столкновений 18-20 февраля три года назад в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.

Напомним, ранее в СБУ предупредили: РФ готовит провокации в Украине на акциях памяти Героев Небесной сотни.