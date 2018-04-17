Ирландец выставил жене счет за "невыносимое" поведение тещи

В суде по семейным делам он пояснил, что 78-летняя теща "нарушила границы приличия", пока гостила у них дома.

Ирландке пришлось в суде отвечать за поведение матери. uajcc.org

Ирландец выставил счет собственной жене за проживание у них дома тещи , да еще и подал на супругу в суд.

В суде по семейным делам он пояснил, что 78-летняя теща "нарушила границы приличия", пока гостила у них дома.

А "перебором" для мужчины стало то, что теща могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, белье и рубашки в его гардеробе, пока он мылся, пишет Лента.ру.

В числе претензий оказалось и то, что зять готовил для тещи завтрак, обед и ужин, а также ее любимый бисквит с хересом. Последней каплей стал случай, когда около полуночи ирландец смотрел концерт, а женщина повысила на него голос, потому что ей мешал спать звук телевизора.

По словам мужчины, присутствие тещи разрушило их брак из-за расходов на нее и постоянных ссор, вызванных ее поведением. В частности, он потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что те ей не понравились.

Теща проживала с парой с июня прошлого года до недавнего времени. По мнению ирландца, если бы она приезжала три или четыре раза в год и гостила бы у них по три или четыре недели, то подобных проблем бы не возникло.

Жена попыталась в ответ обвинить мужа в насилии, но ирландец заявил, что "это чепуха". Он добавил, что делал жене и ее теще дорогие подарки и заботился о них, но они "абсолютно испорченные женщины". Судья отклонила обвинения в насилии из-за отсутствия доказательств и добавила, что супруга просто переживает из-за ссоры с мужем.

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