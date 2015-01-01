Истории волонтера. Когда у бойца АТО — шесть сестричек и мать на шахте

Парень в армии десять лет уже: сначала срочная, потом по контракту.

Украинские военные, иллюстрация zik.ua

— Нас семеро. Я и шесть сестричек. Младшей восемь лет. Мне двадцать восемь.

— Ничего себе мама у вас!

— Она на шахте работает.

— Ну да. Где бы она еще работала. А помогает кто?

— Бабушка и отец. У него ноги нет, еще много лет назад троллейбусом отдавило. Знаете, где? В Ялте! Мы туда отдыхать поехали по путевке. Он кого-то выпускал и оступился неудачно. Водитель не заметил, да и не мог заметить. Ладно, что было, то было.

— Так на вас теперь весь дом держится!

— Это правда. Я в армии десять лет уже. Сначала срочная, потом по контракту. Жаль, если убьют. Я почему-то себя убитым представляю часто. Вот лежу в гробу, все плачут. И я плачу из-за них.

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— Может лучше о чем-то приятном думать?

— Не получается. Мне не страшно, вы не подумайте. Просто плакать иногда хочется. Еще в детстве, бывало, забьюсь в угол и реву. Из-за несправедливости, из-за обиды, из-за всякой ерунды, которая почему-то для меня важна очень была.

— Значит, не ерунда это.

— Может и так. Знаете, у меня ведь жена когда-то была и сын.

— Не живете вместе?

— Они уехали.

— Как это уехали?

— Вот так. В другую страну. Она там замуж вышла второй раз, имя сыну сменила на какого-то Роберта, что ли. Не помню точно. Этот ее, новый, так захотел.

— Бывает. Давно случилось?

— Пять лет уже. Я на войне, правда, повстречал девчонку. Так она замужем. Не знаю, что и делать теперь. Ребенок, кстати, тоже имеется.

— Серьезно у вас?

— Да. Вот. Посмотрите.

— Красивая. Может с вами решится быть?

— Сказала, что нет. Не сможет. Обстоятельства у нее. А я не знаю, что в такой ситуации делать. Вот скажите, что?

— Жить, наверное. Там видно будет.

— Попробую...

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...В школе сказали, что можно загадывать только умные подарки. Не какие-то там игрушки или одежду. Вот Линка говорила, что куртку хочет, дурында, Светка какие-то там перчатки, Люська ботинки, Валька сумку приметила, а Наташка вообще какой-то супер-рюкзак, в походы она у нас ходит. Я им обязательно скажу, что Пашка приезжал в тот раз и чего-то ночью плакал. Сама слышала, честное слово. Предложу девчонкам что-нибудь брату купить. Вот приедет в отпуск, а у нас сюрприз для него. Знаю, улыбаться будет. А потом потихоньку подойдет ко мне, так, чтобы никто не видел, и скажет: "Твоя затея, малявка?". А я вовсе никакая не малявка. Меня Настя зовут. Понятно?

P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.