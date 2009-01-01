Истории волонтера. Почему у бойца АТО из прошлой жизни — только портрет на плече и память о "Мастодонте"

Теперь солдат боится строить планы даже на завтра

"Фрейтлайнер", иллюстрация pinterest.com

— С двадцати двух и где-то до тридцати я жил, как царь. Просто классно так было, тебе не понять. В один прекрасный день я стал водилой потрясающей блестящей фуры, которую тут же окрестил "Мастодонтом". Я, правда, не сильно помню про этих животных, но они явно были великанами, как и мой новый дом и по совместительству друг. Его настоящее имя — "Фрейтлайнер". Слышали о таком? Морда длинная, величественная. Сказать, что я был в восторге — ничего не сказать. Началась моя Германия, Чехия, Испания, Норвегия.

Ты спросишь, видел ли я фьорды? А как же! Еще я гнал по мостам в Данию, переплывал паромом в Англию, а в последний счастливый год был в Грузии. Наконец-то.))) Там завел себе серьезнейший роман в своей жизни с прекрасной грузинкой, будешь смеяться, но она таки была похожа на царицу Тамару.) Я ее именно такой и запомнил и даже татуировку сделал на левом плече. В общем колесил я по миру, дома собственного не имел, чем очень печалил родню, потому как квартиру свою продал, чтобы в фуру вложиться, а они сочли это неразумным. Может так оно и было. Не знаю. Теперь-то уж нечего гадать.

Отдыхать я любил экзотически. Где-нибудь в Азии. До встречи с Этери (так на самом деле звали мою Тамару), позволял себе всякие неуемности и даже чрезмерные, поскольку бывали случаи обращения к таким секретным личным врачам, которые, к счастью, избавляли меня от всякой хвори. Собирался я так жить еще лет сорок. Ну, во-первых, я не бухал и не курил, а во-вторых, просто себе наметил.

Вопрос, что же я буду делать в семьдесят, не задавал, толку от этого. Видно будет. А вдруг разбогатею и куплю "Мастодонту" братика? А потом и жильем обзаведусь. Строил себе планы. А грузинку свою я на самом деле любил. Мне казалось, что все, что в жизни моей произойдет толкового, то только благодаря ей. Она говорила тихим низким голосом с потрясающим акцентом, да и вообще, если честно, больше походила на итальянку. Меня тоже часто спрашивали, кто я по национальности. Интерес возникал только потому, что под украинской фамилией и именем скрывался уж сильно жгучий южный взгляд. Батю своего героического я не видел, поэтому моя национальность канула в лету. Но это и не главное.

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— Так что стало с вашей итальянкой грузинской?

— Она исчезла. Как и вся моя жизнь. Началось все с того, что у меня телефон украли. А потом и "Фрейтлайнер".

— В смысле? Фуру угнали? Как???

— Ее не угнали. Она осталась. Вы не поняли? Я донецкий.

— Не успели выбраться?

— Не успел. Мы были в Турции. Оттуда она домой полетела, а я к себе не попал. Потом мужики позвонили, что нет у меня больше машины. В клочья разнесло. Я неделю пил. Потом еще неделю под капельницей лежал. В общем, из всего, что было, только портрет на плече и остался. Теперь воюю, как видите. И вполне счастлив. Увлекся чтением, психологов особенно зауважал. Посмотрим, как дальше будет. Планы я уже даже на завтра боюсь строить. Хватит.

...

Он шел, слегка прихрамывая, и очень часто касался кончиками пальцев, едва заметно, левого плеча...

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P.S. Волонтер Анна Теряникиз Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родился сборник рассказов "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите ее в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: pinterest.com