Критики назвали главных кинозлодеев 2017-го

Аналитикам понравилась экшн-сцена из фильма "Чудо-женщина".
Также за звание основных кинозлодеев боролись Стервятник из "Человека-паука: Возвращение домой", репликант-боевик Лав из "Бегущего по лезвию 2049" и агент Ричард Стрикленд из "Формы воды".
Кроме того, аналитики признали лучшей экшн-сценой эпизод из "Чудо-женщины", когда супергероиня в одиночку штурмует линию обороны немецких солдат, а режиссером года назвали мексиканца Гильермо дель Торо, снявшего фэнтезийную мелодраму "Форма воды".
Ранее в Великобритании кинокритики и любители кино признали эротическую мелодраму "Пятьдесят оттенков серого", которая вышла в прокат в феврале 2015 года, самым скучным фильмом всех времен.