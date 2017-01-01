Критики назвали главных кинозлодеев 2017-го

Аналитикам понравилась экшн-сцена из фильма "Чудо-женщина".

Кинокритики считают белых людей из фильма "Прочь" главными кинозлодеями в 2017-м Скриншот видео с youtube.com

Кинокритики портала Collider проанализировали ряд фильмов, вышедших в 2017 году , и признали главными злодеями в мире кино белых людей из американской детективной ленты ужасов о расизме — "Прочь" — режиссера Джордана Пила.

Также за звание основных кинозлодеев боролись Стервятник из "Человека-паука: Возвращение домой", репликант-боевик Лав из "Бегущего по лезвию 2049" и агент Ричард Стрикленд из "Формы воды".

Кроме того, аналитики признали лучшей экшн-сценой эпизод из "Чудо-женщины", когда супергероиня в одиночку штурмует линию обороны немецких солдат, а режиссером года назвали мексиканца Гильермо дель Торо, снявшего фэнтезийную мелодраму "Форма воды".

Ранее в Великобритании кинокритики и любители кино признали эротическую мелодраму "Пятьдесят оттенков серого", которая вышла в прокат в феврале 2015 года, самым скучным фильмом всех времен.