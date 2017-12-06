В Британии составили рейтинг самых скучных фильмов всех времен

В Великобритании кинокритики и синефилы признали эротическую мелодраму "Пятьдесят оттенков серого" самым скучным фильмом всех времен.

Об этом сегодня в среду, 6 декабря, сообщил портал "NME".

За фильм проголосовали 34% опрошенных. Лента, вышедшая в прокат в феврале 2015 года, основана на одноименном бестселлере британской писательницы Э.Л. Джеймс. В ней рассказывается о студентке Анастейше, которая знакомится с молодым миллиардером Кристианом Греем, увлекающимся БДСМ.

На втором месте с 29% голосов расположился фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999 год). Третья строчка досталась фильму Джорджа Лукаса "Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза" (1999 год).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети опубликовали трейлер продолжения "50 оттенков серого".