Кремль готовит отстрел террористов в России и на Донбассе — военный эксперт

Кремль будет уничтожать и тех боевиков, которые уже вернулись из зоны боевых действий на Донбассе в Россию.

Российские наемники на Донбассе. zbroya.info

Российские власти для того, чтобы подготовить население к грядущей ликвидации террористов на Донбассе, специально вбросили в СМИ "письмо" россиянина о том, что в 2017 году в Ростовской области может вспыхнуть война из-за боевиков ЛДНР.

Такое мнение высказал ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников, пишет "Обозреватель".

"Население приграничных регионов России готовят к тому, что будет проведена массовая зачистка террористов. Для чего это делается? Для того, чтобы объяснить, почему на пограничных пунктах идет отстрел тех, кто пытается вернуться из Украины", — считает он.

Эксперт также отметил, что страной-агрессором проводится подготовка следующего этапа, и это было вполне очевидно. По его мнению, Кремль будет уничтожать и тех боевиков, которые уже вернулись из зоны боевых действий на Донбассе в Россию.

Напомним, боевики ДНР начали плохо относиться к наемникам, приехавшим воевать на Донбасс из России.