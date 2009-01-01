Кремль готовит отстрел террористов в России и на Донбассе — военный эксперт

Кремль будет уничтожать и тех боевиков, которые уже вернулись из зоны боевых действий на Донбассе в Россию.
Такое мнение высказал ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников, пишет "Обозреватель".
"Население приграничных регионов России готовят к тому, что будет проведена массовая зачистка террористов. Для чего это делается? Для того, чтобы объяснить, почему на пограничных пунктах идет отстрел тех, кто пытается вернуться из Украины", — считает он.
Эксперт также отметил, что страной-агрессором проводится подготовка следующего этапа, и это было вполне очевидно. По его мнению, Кремль будет уничтожать и тех боевиков, которые уже вернулись из зоны боевых действий на Донбассе в Россию.
Напомним, боевики ДНР начали плохо относиться к наемникам, приехавшим воевать на Донбасс из России.