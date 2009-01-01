Купил "права за сало". Соцсети троллят косого бурята, провалившегося на танке в окоп

Тяжело вооруженный глубиной окоп напал на мирно ехавший танк.
Несколько фото танка боевиков Т-72, провалившегося в траншею, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев выложил на своей странице Facebook.
Он не уточнил, где именно произошел этот курьезный случай и кто был за рычагами управления танка, однако посетители странички волонтера из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова активно отреагировали на перепост картинки в Facebook и решили, что тяжелой бронетехникой рулил ни кто иной, как "косой бурят".
"Возможно, просто не заметил окоп, ехал себе мирно, никого не трогая :)", — предположил Ovchinnikov Alexander.
"Тракторист был пьян", — безапелляционно заявляет Oksana Nikienko.
"Оборзевший тракторист — слишком близко подъехал", — считает Олексій Верховень.
"Тяжело вооруженный глубиной окоп напал на мирно ехавший танк...", — поделился своим видением ситуации Rusty Sulmer.
"Танки грязи не боятся, они боятся окопов", — напомнила золотое правило Советской Армии Elena Nemo.
"Бурятские трактористы — они такие", — уверен Alexandr Kolotilov.
"Для тракториста слишком глубоко вспахано", — проявила познания в агрономии Галина Дударенко.
"За рулем был косой бурят", — полагает Inna Zhumma.
"Шоб та залізяка сепарська ще метрів на 10 провалилися", — выразил пожелание Konstantin Kuznetsov.
"Права за сало! )))))", — считает Ольга Тесмінецька.
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