Купил "права за сало". Соцсети троллят косого бурята, провалившегося на танке в окоп

Наплевательское отношение российских наемников на Донбассе к вверенной им тяжелой военной технике приводит к тому, что террористы на танках проваливаются в вырытые окопы или блиндажи и становятся объектами издевок, троллинга и жестких подколок пользователей соцсетей.

Несколько фото танка боевиков Т-72, провалившегося в траншею, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев выложил на своей странице Facebook.

Он не уточнил, где именно произошел этот курьезный случай и кто был за рычагами управления танка, однако посетители странички волонтера из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова активно отреагировали на перепост картинки в Facebook и решили, что тяжелой бронетехникой рулил ни кто иной, как "косой бурят".

"Возможно, просто не заметил окоп, ехал себе мирно, никого не трогая :)", — предположил Ovchinnikov Alexander.

"Тракторист был пьян", — безапелляционно заявляет Oksana Nikienko.

"Оборзевший тракторист — слишком близко подъехал", — считает Олексій Верховень.

"Тяжело вооруженный глубиной окоп напал на мирно ехавший танк...", — поделился своим видением ситуации Rusty Sulmer.

"Танки грязи не боятся, они боятся окопов", — напомнила золотое правило Советской Армии Elena Nemo.

"Бурятские трактористы — они такие", — уверен Alexandr Kolotilov.

"Для тракториста слишком глубоко вспахано", — проявила познания в агрономии Галина Дударенко.

"За рулем был косой бурят", — полагает Inna Zhumma.

"Шоб та залізяка сепарська ще метрів на 10 провалилися", — выразил пожелание Konstantin Kuznetsov.

"Права за сало! )))))", — считает Ольга Тесмінецька.

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