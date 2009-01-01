Мария Туцька: В польском Перемышле есть украинский след

Украинцы Перемышля — это образованные, предприимчивые люди, которые открывают свой бизнес, дают работу другим.

Мария Туцька

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С главой отдела Объединения украинцев Польши в Перемышле Марией Туцькой проводим небольшую экскурсию по местному Украинскому дому. Она показывает оригинальные и восстановленные росписи на потолке, концертный зал, нуждающийся в реставрации. "Здесь был когда-то даже оркестр", — говорит она и вспоминает, что на этой сцене пела Соломия Крушельницкая. Спускаемся со сцены, закрываем тяжелые двери и идем дальше…

— Так почему украинской общиной в Перемышле поинтересовался министр культуры Украины?

— Он один моментально среагировал, когда мы организовали наш традиционный праздник "Ночь на Ивана Купала" летом 2016 года, и наших артистов, которых мы пригласили из Украины, — гурт "Ot Vinta", не пустили в Польшу. Нищук выразил нам поддержку и поинтересовался у поляков, почему так произошло. Праздник Ивана Купала был традиционно нами организован и для украинской общины, и для города. Это открытое мероприятие, которые обычно происходит на реке Сан. В том празднике принимали участие и украинцы, и поляки. Город себя рекламировал с его помощью. Даже на официальных страницах Перемышля были фотографии с нашего праздника.

Знаете, мы — украинцы Перемышля — всегда пытаемся рассказывать, как город связан с Украиной. Вот, например, в доме напротив на первом этаже жила и творила Елена Кульчицкая. В музее Перемышля есть ее картины. В этом году круглая дата Кульчицкой (140 лет со дня ее рождения, — Авт.). Если бы на ее месте был какой-то другой, скажем, французский или немецкий, художник, который жил тут, обучал детей рисунку, разве о нем бы не вспомнили, и не организовали бы специальное мероприятие? Думаю, да. В отношении Кульчицкой пока ничего не запланировано. Но я очень надеюсь, что Перемышль тоже отзовется. Это же не неоднозначная личность, Кульчицкая — человек искусства. На ее картинах — виды Перемышля, его окрестностей. Она собирала этнографический материал. Можно сделать хотя бы маленькую экспозицию, если уж не договариваться с мемориальным музеем во Львове, чтобы сделать большую выставку и показать перемышлянам, что здесь жила и творила такая украинская художница.

Министр культуры Евгений Нищук и Мария Туцька

— Возможно, украинской стороне можно было бы инициировать подобные мероприятия — не на уровне общины, а на уровне Министерства культуры?

— Перемышль — партнерский город для Львова, Каменец-Подольского и Трускавца. Можно было бы и нам перед этими городами показать, что в Перемышле есть украинский след.

— Нельзя же говорить, что абсолютно все этнические поляки Перемышля предвзято относятся к этническим украинцам города?

— Обобщать ни в коем случае нельзя. Есть поляки, которые с нами сотрудничают, помогают нам, приходят на наши мероприятия. Но все они, к сожалению, не являются доминирующей силой, которая могла бы изменить отношение местных властей и медиа.

— Есть ли представители украинцев в местной власти?

— Декларативно есть одна представительница украинцев. Но один в поле не воин. Она не имеет никакого влияния на решения городских властей. В предыдущем созыве еще была и я. Раньше был украинец, активный деятель "Солидарности", благодаря которому удалось восстановить украинскую школу имени Маркияна Шашкевича. Со всеми остальными не возникало партнерского сотрудничества, чтобы можно было назвать улицы Перемышля в честь великих украинцев, устанавливать памятные доски на домах, где они жили и творили. А между тем в городской ратуше Иван Франко читал своего "Моисея". Иными словами, мы не можем напомнить жителям, что город многокультурный, в нем жили и живут и поляки, и евреи, и украинцы. В прошлом в Перемышле была улица Тараса Шевченко, которую переименовали в 1960-х годах. Мы просили, чтобы название было возвращено. Но, к сожалению, этого не произошло. А в украинских СМИ президент города сказал, что мы вообще с такой инициативой не обращались. Это неправда. Выступали мы также за проведение мероприятий, связанных с Вербицким, Шашкевичем. Родственники последнего были в управлении города. Мы хотели возвратить историческое название улицы Шашкевича. Отрицательный ответ я получила в день празднования его годовщины. Город даже не соизволил на неделю раньше предупредить об отказе. Такой же ответ получил наш епископ, ведь Шашкевич был священником, и церковь тоже обращалась.

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— Возможно, именно и-за слов гимна "від Сяну до Дону" полякам подобные идеи не нравятся?

— Но Сан, даже если это километр границы, он все равно существует как граница между Польшей и Украиной. Даже если со временем изменились географические границы.

— Получается, что объединение украинцев в Перемышле существует вопреки…

— Я думаю, мы черпаем силы и энергию от своих родителей, дедов, от любви к этой земле, от атмосферы, в которой нас воспитывали родители. Удается ли нам? По-разному бывает. Для меня сатисфакцией является то, что со мной работают мои ученики, мои воспитанники. Даже если их мало, все равно это продолжение и желание продолжать. Это капитал, который в определенный момент наши дети могут использовать — они знают язык, знают украинскую среду — все это можно использовать для бизнеса и развития. Выпускники наших украинских школ работают в фирмах, связанных с Украиной и в Украине. Наверное, родители заинтересованы, чтобы дать как можно лучшее образование своим детям. После украинских школ редко какой ребенок остается со средним образованием, большинство продолжают учебу в университетах. Правда, сейчас меньше наши дети едут учиться в Украину.

— Почему?

— Боятся за свою безопасность. И родители тоже…

— Мне почему-то сейчас кажется, что где-то на Востоке Украины украинцам более безопасно находиться, чем в Перемышле…

— Наши дети контактируют с Украиной. Мы часто выезжаем, показываем им реальную Украину, стараемся приглашать артистов из Украины. Все это на общественных началах. Каждый из нас имеет место основной работы, а лишь какую-то часть времени выделяет для общественной работы.

— Из Украины студенты приезжают на учебу?

— Многие. Каждый ищет для себя лучшее место. Поляки тоже едут и ехали на учебу и работу на Запад. В 1980-х годах много уехало из Польши студентов. Они, как и украинцы сейчас, брались не за высококвалифицированную работу, а выполняли черновую. Но хорошо образованные люди, знающие языки, ценились всегда. Здесь есть украинцы — преподаватели вузов, а не только уборщицы. У украинцев есть потенциал. Другой вопрос — не всегда все готовы нести за собой багаж украинства. Сегодня в Перемышле 300 студентов из Украины. И далеко не все участвуют в жизни общины — мы их почти не встречаем. Возможно, после той аферы с красно-черным флагом их так запугали, что они хотят окончить учебу и побыстрей уехать.

— Вы ждете поддержки из Украины на государственном уровне?

— Если бы Украина имела проекты, рассчитанные на украинцев за рубежом, было бы хорошо. Но эта система плохо работает. Всегда был расчет на то, что именно украинцы за рубежом, особенно в Канаде и Америке, должны помогать тем, кто внутри страны, а не наоборот.

— Я имею в виду, чтобы, например, на следующий праздник Ивана Купала приехал бы в Перемышль, скажем, лично министр культуры и вышел с вами на шествие?

— Почему бы и нет. У нас есть и опыт встречи президента. Мы можем обеспечить такой высокий уровень визита (Мария впервые с начала нашего разговора засмеялась). Конечно, нам было бы очень приятно и полезно для общины. Но в Ряшев (украинское название польского Жешува. — Ред.) легче ехать — там есть аэропорт.

— Кто захочет, найдет возможность. Например, можно сесть на экспресс.

— И мы на него очень рассчитываем. Теперь в Перемышль легче доехать из Киева не только на учебу или для кратковременной остановки, но и в качестве туристов. Все эти люди же везут в Польшу свои деньги, развивая таким образом туристический бизнес.

В 1980-е годы торговля между Польшей и Украиной была настолько распространена, что я, обучаясь в Кракове, не могла взять билет в Перемышль, меня прямо через окно садили в поезд. Такой поток передвигался. Рекламы были в Перемышле на украинском языке — только бы украинцы здесь что-то покупали. По сути, город в это время жил за счет украинцев. Все везли цветные телевизоры. И никого не смущало то, что на вокзале объявляли поезд до Вроцлава или Познани на украинском языке. Тогда в Перемышле появились новые здания. Когда нам передали старое здание для украинской школы, то на другом берегу построили другую огромную современную школу с лучшим на то время оборудованием. Современный музей в Перемышле тоже был построен примерно в то же время. Украинцев в Перемышле местные власти не поддерживали и не поддерживают. Даже Украинский народный дом мы вынуждены были купить за 1% от его стоимости.

Мария Туцька

Никто нам его просто так не передавал! Ремонтируем его исключительно за собственные деньги. Если бы мы это не делали, то он уже лежал бы в руинах — вода уже просачивалась в актовый зал. А между тем украинцы в Перемышле — это дополнительная ценность города. Они работают здесь, вносят свой вклад в экономику. Украинцы Перемышля не те, кто идут с протянутой рукой — это образованные, предприимчивые люди, которые открывают свой бизнес, дают работу другим. Подобные факты рано или поздно должны убедить власти города, что мы не угроза для них.

— Так чего они боятся?

— Это вы уж у них спрашивайте. Простой пример: в городской больнице работает много украинцев, и они прекрасные врачи, которые лечат и меня, и моего соседа.

— После запуска поезда из Киева в Перемышль увеличилось ли количество украинцев в городе?

— Больше стало приезжать людей на субботу-воскресенье, за покупками. Я сама интересовалась, есть ли билеты в кассах. До Львова можно взять каждый день. До Киева сложнее — надо заранее. Наши магазины живут за счет украинцев. И благодаря им имеют экономические успехи. Тут все, у кого магазины, рестораны, отели, должны радоваться, потому что, возможно, Перемышль и не уровня Львова, но тоже должен воспользоваться этим шансом. Промышленности здесь нет, как и лишних рабочих мест. А с туристов они смогут жить, если умело работать с ними, и не устраивать эту антиукраинскую пропаганду.

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— Как Вам кажется, местные это сейчас понимают?

— Думаю, пока нет. Но нам жить можно, работать нужно.

— Какие места в Перемышле еще можно назвать украинскими?

— Здесь можно прогуляться по тропинке Ульяны Кравченко, украинской поэтессы, которая жила и работала в Перемышле. Здесь она похоронена на кладбище на улице Словацкого. На кладбище можно пойти хотя бы для того, чтобы посмотреть на фамилии на могилах. В Пикулычах есть крест, который проектировала Елена Кульчицкая. Он был уничтожен, а позднее восстановлен. Можно также идти по пути Ивана Франко, который приезжал к Ульяне Кравченко и ходил по улицам Перемышля. Можно поинтересоваться украинским образованием. Потому что кроме школы Шашкевича были тут и другие: школа Святого Николая, профессиональная школа, институт для девушек, мужская гимназия, греко-католическая семинария, музыкальный институт… В Перемышле был впервые исполнен гимн "Ще не вмерла Україна"… И таких украинских мест в городе много.

— Сколько украинских церквей сегодня в Перемышле?

— Есть центральный кафедральный собор Иоанна Крестителя, две православные церкви, есть церковь при доме престарелых, где сестры-монахини помогают людям преклонного возраста.

— Я прочитала, что Вы влюблены в Перемышль. Почему?

— Это особенный для меня город, и я, действительно, влюблена в него. Думаю, мне передалось это от родителей и дедов (Мария делает паузу, и слова уже звучат сквозь слезы). Когда я была еще маленьким ребенком, росла где-то там под Гданьском, мои родители всегда говорили: нужно вернуться к себе. Они очень тяжело работали, чтобы приехать в Перемышль. И вернулись. Я уже училась здесь. Позже я и мои родители решили, что я буду учиться в украинской школе. И в ту школу я ездила аж в Легницу — это почти в 600 километрах от Перемышля, у немецкой границы. Когда вернулась уже после университета, поступило предложение вступить в организационный комитет возрождения украинской школы в Перемышле. И я переехала в Перемышль жить. Но каждый раз, когда приезжала в Перемышль из Легницы, или позже из Кракова, где училась в университете, поезд ехал через Сан, я слышала стук колес по мосту, думала: я возвращалась к себе.

Министр культуры Евгений Нищук и Мария Туцька

Я могла остаться жить и работать в Кракове, но не сделала этого. Здесь, в Перемышле, по-другому дышится, по-другому живется, даже если сложно. Это что-то сильнее, это код моих родителей, который передался нам. Поэтому я и многие украинцы решили для себя, что будем жить на этой земле, мы не уехали в Канаду или Австралию, хотя и могли. В сложные годы нужно было сдавать паспорт по приезду в город. И кто-то бы здесь очень обрадовался, если бы я уехала… Когда я приходила с паспортом, то слышала вместо приветствия: "И что, пани снова вернулась?" После каждого моего выезда за границу здесь кто-то рассчитывал, что я не приеду уже. Это мой личный опыт. И я рада, что когда-то мои родители решили, что наша семья должна вернуться. Я влюблена в этот город, в эту землю, в ее традиции.

— И в Украину…

— И в Украину. Я была на всех Майданах. Когда стреляли, мы здесь переживали по ночам.

— И тогда не чувствовали поддержку поляков?

— Думаю, та поддержка была такая спонтанная. Здесь люди стали чувствовать угрозу, никто не понимал, как все будет развиваться.

— Да, здесь думали, а не придет ли Путин сюда?

— Думали. Но настоящие переживания были у людей, которые в свое время были в Сибири, и на своем опыте и опыте своей семьи понимали, какие последствия грозят, если не дай Бог, он дойдет сюда. И тогда была помощь от поляков. Были разные ситуации во время Майдана. К нам привозили ребят — и в городскую больницу, и в Воеводскую. Одного прямо с Майдана с оторванными двумя руками. Мы передавали на границу останавливающие кровь лекарства, и в этом нам помогали поляки. Сегодня я всем очень благодарна: и врачам, которые могли нас понять и хотели нам помочь. И сейчас у нас есть помощь, которую мы хотим передать в Украину. На Рождество мы участвовали в акции "Свято без тата", с помощью которой было решено помогать отдельным семьям, у которых отцы погибли на войне. Так что через Перемышль шло и идет много помощи, о которой писали, и не писали, но стоило бы. Мне кажется, что иногда мы даже не осознаем значения Перемышля.

— Что Вы подумали, когда был запрещен въезд меру Перемышля в Украину?

— Я удивилась. Но не мне решать подобные вопросы. Если Украина решилась на такой шаг, то почему потом так оправдывалась? Как-то все выглядело несерьезно. Результат того поступка был один: никому не нужный шум в СМИ.

Беседу вела Татьяна Катриченко

Фото: Facebook Związek Ukraińców w Polsce Об'єднання Українців у Польщі