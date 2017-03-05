Маршрут выходного дня, или Перемышль — маленький Львов

Начало.

Экспресс Киев—Перемышль с центрального столичного вокзала отправляется с первого пути. В вагонах все места заняты — купить билет на поезд невозможно уже за несколько дней. Пять часов в дороге, и состав делает остановку во Львове. Вагон покидает примерно три четверти пассажиров. У остальных пункт назначения — Перемышль.

Экспресс-поездка

Вряд ли в ближайшее время поезд Киев—Перемышль будет более востребованным, чем в этот раз. Почти пустые вагоны будут пересекать границы точно до тех пор, пока не будет введен безвизовый режим с ЕС. Невозможность приобрести билеты на него через Интернет, а только в кассах, также не содействует популяризации маршрута.

100 километров скоростной экспресс преодолевает за два с половиной часа. Документы и вещи пограничники и таможенники проверяют на ходу. Украинские просят лишь документы, польские интересуются целью поездки. Молодая пара напротив в спортивных костюмах и кроссовках, при вопросе на польском: "Куда следуете?" теряется и лишь через паузу отвечает: "В Перемышль. На выходные".

Уикенд в одном из крайних к Украине польских городов стал возможен благодаря запущенному из Киева прямому поезду. И если раньше в город и окрестности украинцы из соседней Львовской области заезжали просто на "закупы", то теперь киевляне ездят на выходные.

Поезд прибывает на центральный вокзал Перемышля на четвертый путь из пяти. Из окон вагона видны какие-то заборы и металлические крыши над перронами. Оказывается, последние два пути, так сказать, таможенные, поэтому они отделены от основного вокзала забором. Пограничники проверяют документы уже во время остановки, и каждому приходится ждать своей очереди — процедура занимает от 10 минут до получаса. Этот факт надо учесть тем, кто рассматривает Перемышль как станцию пересадки для поездок в Краков или Вроцлав.

Два подземных перехода и одна "зебра" ведут на привокзальную площадь. Я долго думала, с каким городом можно было бы сравнить Перемышль на этой стадии путешествия. И придумала. Это маленькая, но польская, Коломыя.

Несколько коротеньких улиц и можно оказаться в сердце старого города. Но до этого придется забежать в отель и оставить вещи.

Отели Перемышля — отдельный разговор. Международные ресурсы бронирования предлагают лишь несколько вариантов для проживания. У одних — низкие оценки и отзывы о грязном белье, другие — находятся за городом. С помощью польских ресурсов удалось найти апартаменты недалеко от вокзала: чистые и просторные, со всеми удобствами. Хотя в Польше мне не приходилось жить в плохих номерах даже в маленьких городках — там всегда чисто, и продумано до мелочей: даже кофе и сливки приготовлены для завтрака.

В поисках украинской катедры

Перемышль холодным февральским днем не кажется уютным и гостеприимным. Улицы — пустынны и тихи. Даже центральная. Идешь по ним и представляешь, как, возможно, весна вдохнет в это серое, унылое пространство радость. Тогда немногочисленные кафешки и бары вынесут на улицу столы, стулья и зонты, украсят веранды розовой, красной, белой геранью, а посетители будут неспешно пить кофе и наблюдать за прохожими.

Пока же провинциальный городок на окраине Европейского Союза, кажется, принял на ночь крепкого снотворного и уснул. Даже в пятницу вечером, когда на улице Новый Свят в Варшаве или Флорианской в Кракове народ гудит, перемышльские улицы молчат — рестораны пустынны, у редких баров собирается молодежь.

Я иду по улице Францисканской.

Слева — площадь с музеем колоколов и курительных трубок, далее — памятник Иоанну Павлу ІІ. На табличке у последнего написано, что монумент появился в городе благодаря и римо-католической, и греко-католической громаде. Папа Римский приезжал в Перемышль в 1991-м. И благодаря нему был улажен конфликт между этими религиозными общинами, а украинцы получили свой собор. Но об этом позже.

Под ногами — грифельная брусчатка, над головой — стальное небо. Кажется, уже скоро оба оттенка серого сольются в один — мокрый асфальт.

Фасады некогда роскошных домов обшарпанные, местами они потеряли часть лепнины, местами облетела краска. На первых этажах — магазины, более похожие на секонд-хенд, на многих вывеска "tanie odzież", что означает "дешевая одежда". На витринах некоторых можно увидеть одновременно и одежду, и посуду, и детские игрушки.

В конце улицы — костел Францисканцев XVIII века.

Перед входом в него — три скульптуры, выполненные львовским мастером Фабианом Фесингером, а вверху изображен голубь — символ Святого Духа.

Если повернуть за костелом налево, то можно увидеть собор Иоанна Крестителя. Поднимаемся по широкой лестнице вверх, открываем двери и оказываемся в светлом храме с иконами в византийском стиле и красивым иконостасом ХVII века из Любачева.

Этот храм — главная церковь перемышльских греко-католиков, резиденция митрополита Перемышльско-Варшавского.

Рядом с собором — колокольня, построенная недавно. На ней — три колокола: два старинных — святых Ивана и Петра, и один новый — Стефана. Внизу — две фигуры: Владимира и Ольги. Скульптуры находились в старинной греко-католической катедре Перемышля.

Если пойти вверх, то мы уткнемся в еще один собор.

Тем временем в Перемышле начинается дождь. Капли замерзают уже на дороге. Тогда каменная дорога к собору становится похожей на ковер из шоколадных драже в ледяной глазури. Поэтому к старой катедре греко-католиков поднимаемся очень медленно.

Собор открыт. За тяжелой бархатной шторой и вторыми стеклянными дверями — пространство, заполненное темными иконами и массивной лепниной.

Во времена Австро-Венгрии этот костел и прилегающие здания были переданы Греко-католической церкви, взамен взяв у общины средства на строительство иного храма. Так украинцы получили бывший Кармелитский костел и перестроили его под свои нужды. Они установили византийский иконостас, фигуры крестителей Руси, достроили деревянный купол.

При соборе до 1946 года существовало тайное общество "Собор Крилоса". Известно, что его членами были священники, но никто из них не разглашал подробности деятельности. Говорят, общество было создано для сохранения украинской церкви и государственности. И, возможно, им удавалось. Потому как в межвоенный период церковь активно занималась просветительской деятельностью.

После войны коммунисты запретили Греко-католическую церковь, а епископов арестовали, собор же перешел в собственность ордена монахов кармелитов. Они демонтировали стоящие рядом статуи, в том числе и святых Кирилла и Мефодия, которые ныне установлены у нового собора.

После храм святой Терезы никогда уже не был украинским.

Вокруг Площади Рынок

Далее путь на Замковую гору по улице Татарской. Правда, никакая там не гора, а, скорее, холмик — высота всего 270 м над уровнем моря. Во времена Австро-Венгрии тут была тюрьма, сегодня в белом здании — театр. Рядом — парк для прогулок и смотровая площадка. С нее должен открываться вид на город, но из-за зимней слякоти видны лишь крыши ближайших домов.

Идем вниз к самой заметной колокольне в городе. Она рядом с главным латинским храмом Перемышля — базиликой Первого причастия Богородицы и Иоанна Крестителя. Говорят, храм на этом месте начал строить сам король Ягайло. Будучи в Перемышле, он узнал новость, что дожив до 72 лет, наконец-то дождался сына.

Внутри архикафедрального собора есть фигурка Богородицы. Ходит легенда, что была она когда-то в Киеве в доминиканском монастыре, а когда на город нападали монголо-татары, Богородица обратилась к юноше и попросила перенести ее. Так фигура оказалась в Перемышле.

С колокольни (подняться на нее можно в любой день, кроме воскресенья) открывается вид на город и окрестности.

С нее сквозь циферблат больших часов видно и железнодорожный вокзал, и реку Сан, и леса за городом.

Надо сказать, что храмов в 60-тысячном Перемышле больше, чем в любом другом подобном городке. И все потому что в средние века Перемышль был православным центром, а после провозглашения Берестейской унии перемышльский епископ отказался подчиняться папе Римскому. С тех пор и начались соревнования за веру. Латынники строили свои костелы, православные пытались удержать свои. Сегодня в Перемышле около 30 костелов, два храма греко-католиков и два православных.

[media type="picture" position="14]Площадь Рынок представляет собой наклоненный прямоугольник. По центру — мэрия, вокруг — старинные каменные здания. Посреди площади растут перемышльские "баобабы" — в отсутствие листвы эти деревья напоминают тысячи рук, протянутых к небу.

Посередине статуя медведицы с медвежатами. Летом вокруг них бьют струйки фонтана, зимой на их спинах хозяйничают голуби. Медведь изображен на гербе города.

Дорога слева от площади ведет к Украинскому народному дому. Здание с куполом можно узнать сразу. На фасаде висит плакат от какого-то прошлого события, в окнах нет света. Здание до сих пор находится на реконструкции. В нем ремонтируют все — от подвалов до крыши. Дом, построенный за деньги украинской общины Перемышля в 1904 году, после Второй мировой войны перешел в собственность Польши и долгое время не передавался этническим украинцам. Это произошло только в марте 2011 года.

Почти сразу за Украинским домом — река Сан.

Можно перейти через мост и оказаться на так называемом Засянне, пройтись к еще одному греко-католическому храму и увидеть памятник перемышльским "орлятам", которые погибли в борьбе с украинцами. А можно вернуться в центр по улице Казимира Великого и посмотреть еще несколько костелов или забежать в местные музеи.

Но лучше сделать паузу, особенно в холодный день, и выпить чашку кофе с кусочком воздушной кремувки — наполеона по-польски, который так любил Иона Павел ІІ. Тем более, что в центре Перемышля можно найти как минимум две кондитерские. Одна из них — "Fiore" — как раз на Казимира Великого. Особенно людно там после окончания воскресной службы в церквях — тогда целыми семьями перемышляне идут на мороженое или тортики. Готовят все сладости на месте, говорят, без красителей и консервантов, используя только натуральные продукты.

И когда аромат кофе разнесется по уютному кафе, а легкий десерт будет таять во рту, тогда на какой-то миг может показаться, что мы вовсе не в польском Перемышле, а украинском Львове. И тогда очень захочется отыскать в этом небольшом городке большую украинскую душу…

Читайте продолжение: Где найти Украину в польском Перемышле?

Фото: "Главред", sicheslavets.livejournal.com