"Министр "ДНР" отдал честь собаке". В Донецке на парада победы произошел конфуз, видео

В захваченном городе в мероприятии террористов приняло участие животное.

В Донецке в парада победы, устроенном боевиками "ДНР", приняла участие собака Скриншот видео с youtube.com

Во время проезда на авто "министра обороны" Владимира Кононова на дорогу выбежала собака и, когда "чиновник" отдавал честь террористам, сложилось впечатление будто жест адресовался животному, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Донецке во время парада победы в центре города покрасовались члены незаконных вооруженных формирований "ДНР", сводное подразделение непризнанной Южной Осетии, а также проехалась техника.

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