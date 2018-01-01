Сегодня, 16:36 RSS

"Министр "ДНР" отдал честь собаке". В Донецке на парада победы произошел конфуз, видео

Сегодня, 14:44

В захваченном городе в мероприятии террористов приняло участие животное.

111
В Донецке в парада победы, устроенном боевиками "ДНР", приняла участие собака Скриншот видео с youtube.com
В среду, 9 мая, в центре захваченного Донецка во время устроенного боевиками самопровозглашенной "ДНР" парада в честь 73-годовщины победы в Великой Отечественной войне произошел конфуз.

Во время проезда на авто "министра обороны" Владимира Кононова на дорогу выбежала собака и, когда "чиновник" отдавал честь террористам, сложилось впечатление будто жест адресовался животному, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Донецке во время парада победы в центре города покрасовались члены незаконных вооруженных формирований "ДНР", сводное подразделение непризнанной Южной Осетии, а также проехалась техника.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Донецк, ДНР, парад, 9 мая, 9 мая в Украине, парад победы, конфуз, собака, Владимир Кононов
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться