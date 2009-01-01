На Буковине суд приговорил террориста ДНР к 11 годам тюрьмы

Прокуратура поддержала государственное обвинение в порядке судебного производства в отношении жителя Макеевки Александр Олексечука.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черновицкой области.
Прокуратура Черновицкой области поддержала государственное обвинение в порядке судебного производства в отношении жителя Макеевки Александр Олексечука в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье диверсантам ДНР суд дал 10 и 11 лет тюрьмы.