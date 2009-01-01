На Буковине суд приговорил террориста ДНР к 11 годам тюрьмы

Прокуратура поддержала государственное обвинение в порядке судебного производства в отношении жителя Макеевки Александр Олексечука.

Суд приговорил террориста ДНР к 11 годам тюрьмы Світ 24

В Черновицкой области Шевченковский районный суд приговорил 29-летнего жителя Макеевки к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации ДНР , боевых действиях против военных ВСУ и сотрудников правоохранительных органов в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черновицкой области.

Прокуратура Черновицкой области поддержала государственное обвинение в порядке судебного производства в отношении жителя Макеевки Александр Олексечука в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье диверсантам ДНР суд дал 10 и 11 лет тюрьмы.