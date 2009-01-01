На Днепропетровщине судят мужа, который убил жену 128 ударами ножа и устроил взрыв в жилом доме

Инцидент произошел во время ссоры на лестничной клетке после ссоры.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают в ведомстве, инцидент произошел во время ссоры на лестничной клетке возле квартиры, где они проживали. "Возмущенный мужчина с особой жестокостью нанес супруге 128 ударов заранее приготовленным кухонным ножом, после чего завладел деньгами супруги на общую сумму более 34 тысяч гривен", — сообщают в ведомстве.
Также в прокуратуре Днепропетровской области отмечают, что после этого мужчина решил устроить взрыв газа, в результате которого был поврежден 5-этажный панельный дом, что привело к убыткам на сумму около 2 млн грн.
Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК Украины — "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и по корыстным побуждениям", ч. 4 ст. 187 УК - "Разбой" и ч. 2 ст. 194 УК — "Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва, которое причинило ущерб в особо крупных размерах".
"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", — отмечают в ведомстве.
Напомним, в результате взрыва на Днепропетровщине огнем было повреждено пять квартир.