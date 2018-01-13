На Керченской переправе застряли сотни авто

Россиян призвали по возможности воздержаться от поездок, связанных с пересечением Керченского пролива.

Сотни автомобилей застряли на подъездах к Керченской паромной переправе , работа которой была приостановлена из-за сильного ветра в ночь на 13 января.

Как сообщили в ООО "Морская дирекция", очередь образовалась из легковых, грузовых автомобилей и автобусов, пишет РИА Новости.

"По состоянию на 8 утра со стороны Крыма было 55 легковых автомобилей, 40 грузовых и 10 автобусов. Со стороны порта "Кавказ" — 95 легковых машин, 70 грузовых и 14 автобусов", — рассказали в компании.

В дирекции также уточнили, что улучшение погодных условий ожидается ориентировочно в воскресенье, 14 декабря, после обеда.

До улучшения погоды пассажиров просят воздержаться от поездок на переправу и следить за оперативной информацией на сайте компании-оператора. В свою очередь в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым предупредили, что в период с 13 по 15 января работа Керченской паромной переправы приостановлена.

Также россиян призвали по возможности воздержаться от поездок, связанных с пересечением Керченского пролива. Как сообщалось ранее, на 13-15 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с, 13 и 14 января порывы до 25 м/с.

Напомним, Керченский мост в Крыму оказался в три раза дороже самой длинной в мире переправы.