Россия будет охранять Керченскую переправу, в портах выставит стрелков

На оккупированном полуострове оператор Керченской паромной переправы – ООО "Морская дирекция" – в 2018 году намерен потратить на охрану и обеспечение транспортной безопасности в портах "Крым" и "Кавказ" 165 миллионов рублей.

Это следует из документов, размещённых на сайте госзакупок РФ, пишет "Крыминформ".

Согласно документу, исполнитель контракта должен будет обеспечить охраной объекты инфраструктуры грузопассажирских терминалов портов Керченской переправы в аннексированном Крыму и России.

Для охраны на объектах в Крыму выставляется 31 круглосуточный пост с 20 стрелками на контрольно-пропускных пунктах.

На объектах со стороны Тамани выставляется 26 постов с 15 стрелками.

Также сообщается, что контракт на охрану и обеспечение транспортной безопасности заключается на весь 2018 год. Финансирование осуществляется за счёт средств ООО "Морская дирекция".

Напомним, Керченский мост в Крыму оказался в три раза дороже самой длинной в мире переправы.