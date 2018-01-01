Крайне запущен, истощен. На Сумщине под дверью квартиры нашли маленького ребенка, фото и видео

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1 / 3 На Сумщине под дверью квартиры оставили маленького мальчика (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители разыскивают мать ребенка.

На Сумщине под дверью квартиры оставили маленького мальчика kyiv.npu.gov.ua

В ночь на пятницу, 9 марта, в Лебедине Сумской области в одном из домов жительница квартиры нашла под своей дверью на полу двухмесячного мальчика , позвонила в полицию и скорую помощь.

Ребенок находится в больнице, по словам медиков, он был в крайне запущенном состоянии и довольно истощен, говорится на сайте Национальной полиции.

По данным ведомства, правоохранители ищут мать малыша.

"В ночь с 8 на 9 марта одна из жительниц райцентра услышала под дверью своего жилья детский плач. Выйдя из квартиры, 39-летняя женщина на полу у своей двери увидела завернутого в одеяло маленького мальчика", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце октября 2017 года в Киеве возле метро "Вокзальная" женщина бросила девятимесячного мальчика и пошла пьянствовать, горе-мать нашли правоохранители. Узнать больше об инциденте можно здесь.