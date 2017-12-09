Пожар под Бахмутом: двухмесячный мальчик получил 90% ожогов тела

В селе Берховка (находится под Бахмутом) Донецкой области в частном доме произошел пожар, двухмесячный мальчик получил 90% ожогов тела, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что у детской кровати находился самодельный обогреватель, от которого она загорелось, мать ребенка в это время была на улице, говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

Ребенок находится в центральной больнице Бахмута. Правоохранители устанавливают причины пожара, решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 4 декабря в Измаиле Одесской области в одной из квартир спасатели нашли девятилетнего мальчика в бессознательном стоянии, медики выяснили, что у него алкогольная кома. Узнать больше об инциденте можно здесь.