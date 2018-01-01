Новый мем соцсетей: девочка в розовом предложила зарезать губернатора

По мнению пользователей, гифкой с ребенком можно иллюстрировать все, что угодно.

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В Сети набирает популярность новый мем: девочка в розовом, котораясделала "жесть смерти" в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Среди митингующих была девочка в розовой курточке, которая пробралась к губернатору поближе. И, пока Воробьев выступал, показала на него пальцем, а затем красноречиво провела по горлу рукой.

Гифка с маленькой девочкой, которая на камеру изобразила "жест смерти", буквально взорвала Twitter.

Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.

Некоторые уже предложили избрать героиню новым губернатором.

"Молодая гвардия" жива!Девочка уже стала героем соцсетей... ... Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья,показавшая "кранты" губернатору Подмосковья, стала главным героем митинга в Волоколамске pic.twitter.com/OjXt04FL0e — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 21 марта 2018 г.

Девочку в розовом в губернаторы Подмосковья! — Представься , мразь (@davnch) 21 марта 2018 г.

В розовом крошка к больнице пришла

Злобно по шее рукой провела

Не было слышно ни крика, ни стона

Нет в Подмосковье теперь Воробьева — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 21 марта 2018 г.

Ищут пожарные,

Ищет милиция,

Ищут фотографы

В нашей столице,

Ищут давно,

Но не могут найти

Злобную крошку,

Лет девяти — astd (@apiksDen) 21 марта 2018 г.

По мнению пользователей, этой гифкой можно иллюстрировать все, что угодно — от своего настроения до угрозы блокировки Telegram.

Настроение: девочка в розовом — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 21 марта 2018 г.

Когда узнала, что собрались блокировать Телеграм pic.twitter.com/HTgepqkgba — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 21 марта 2018 г.

Позднее Алексей Навальный заявил, что девочку зовут Таня. По его словам, она была на всех митингах против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске.

Девочку-мем из Волоколамска зовут Таня. Она, кстати, там и на всех митингах выступала. Таня крутая, будь как Таня. pic.twitter.com/sNf3xfRt7o — Alexey Navalny (@navalny) 21 марта 2018 г.

Как сообщалось, 21 марта более 50 детей из Волоколамска (Подмосковье) госпитализировали из-за отравления сероводородом, выброс которого произошел на мусорном полигоне "Ядрово" рядом с городом.

При этом, когда губернатор Воробьев вышел из больницы в окружении полиции, то все люди сначала замолчали, так как ждали, что он им что-то скажет. Шикали друг на друга: "Тише, тише, дайте человеку сказать". Но чиновник проигнорировал людей и начал что-то тихо говорить телекамерам. Закончил – и с каменным лицом пошел к машинам.

"Вот такого неуважения люди не стерпели. Сначала в губернатора полетели снежки, а потом его начали толкать, попытались пихать... полиция отталкивала людей, но не более. Так что господину Воробьеву нехило прилетело по голове. И все это под крики "Позор" с двух сторон", – отметили СМИ.

Напомним, 21 марта на митинге под Кабмином вспыхнула потасовка между машрутчиками и полицией. Несколько человек из числа протестующих были задержаны полицией.