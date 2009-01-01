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Охранка ДНР ищет "зраду": взрывы боеприпасов и хищение оружия списывает на агентуру СБУ

Сегодня, 11:12

МГБ ДНР жалуется на "крайнюю засоренность частей и подразделений вражеской агентурой".

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Полицаи ДНР, иллюстрация Reuters
В незаконном "министерстве госбезопасности" ДНР прошло расширенное совещание по вопросу активизации "развития военной контрразведки" в 1-м "армейском корпусе" ДНР.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на совещании представителям оперативного состава указывалось на "крайнюю засоренность частей и подразделений вражеской агентурой", а также на то, что "остро стоит вопрос создания и развития специализированных органов военной контрразведки".

В качестве примеров "активности агентуры украинских спецслужб" приводились множественные факты самоподрыва боевиков на взрывных устройствах, взрывов боеприпасов при разгрузке/погрузке, дезертирства, хищений оружия и боеприпасов, возгораний и прочих происшествий на различных военных объектах, и т.д., добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее "Главред" сообщал о "народные забавы" ДНР: охранка ловит диверсантов, саботажников и агентов СБУ.

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Тымчук, Информсопротивление, охранка ДНР, агентура, теракты, взрывы,
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