Охранка ДНР ищет "зраду": взрывы боеприпасов и хищение оружия списывает на агентуру СБУ

МГБ ДНР жалуется на "крайнюю засоренность частей и подразделений вражеской агентурой".

Полицаи ДНР, иллюстрация Reuters

В незаконномпрошло расширенное совещание по вопросу активизации "развития военной контрразведки" в 1-м "армейском корпусе" ДНР.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на совещании представителям оперативного состава указывалось на "крайнюю засоренность частей и подразделений вражеской агентурой", а также на то, что "остро стоит вопрос создания и развития специализированных органов военной контрразведки".

В качестве примеров "активности агентуры украинских спецслужб" приводились множественные факты самоподрыва боевиков на взрывных устройствах, взрывов боеприпасов при разгрузке/погрузке, дезертирства, хищений оружия и боеприпасов, возгораний и прочих происшествий на различных военных объектах, и т.д., добавил координатор "Информсопротивления".