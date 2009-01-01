Охранка ДНР ищет "зраду": взрывы боеприпасов и хищение оружия списывает на агентуру СБУ

МГБ ДНР жалуется на "крайнюю засоренность частей и подразделений вражеской агентурой".
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, на совещании представителям оперативного состава указывалось на "крайнюю засоренность частей и подразделений вражеской агентурой", а также на то, что "остро стоит вопрос создания и развития специализированных органов военной контрразведки".
В качестве примеров "активности агентуры украинских спецслужб" приводились множественные факты самоподрыва боевиков на взрывных устройствах, взрывов боеприпасов при разгрузке/погрузке, дезертирства, хищений оружия и боеприпасов, возгораний и прочих происшествий на различных военных объектах, и т.д., добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, несколькими днями ранее "Главред" сообщал о "народные забавы" ДНР: охранка ловит диверсантов, саботажников и агентов СБУ.