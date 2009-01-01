Пластичний хірург Павло Денищук: великі груди перестали бути трендом

За словами лікаря, до операції по збільшенню грудей зараз вдаються здебільшого тільки жінки, які заробляють своїм тілом.

Павло Денищук Главред

На сайті " Главред " відбувся чат із провідним пластичним хірургом, кандидатом медичних наук, секретарем Міжнародної асоціації пластичних та естетичних хірургів. Спілкуючись із читачами, він розповів, які пластичні операції користуються найбільшим попитом серед українських чоловіків та жінок, що спонукає їх лягати під скальпель хірурга, що найчастіше змінюють у своїй зовнішності українські політики, аби завоювати симпатії виборців, до яких пластичних операцій вдавався російський президент Володимир Путін, що жінки змінюють у своїй зовнішності у різних країнах світу, а також з якими несподіваними і "екзотичними" проханнями інколи звертаються до пластичних хірургів українці.

Подаємо стенограму чату з Павлом Денищуком.

Анна Сергеевна: Какой срок годности грудных инплантов?

Павло Денищук: Я працюю з фірмами, які дають довічну гарантію на імпланти. Сьогодні фірми досить сміливі, бо є досвід, коли імпланти стоять більше 50 років, і з ними нічого не сталося. Тому вони дають довічну гарантію.

Але слід зазначити, що, на жаль, форма грудей із часом змінюється не на краще. Тому якщо пацієнтку через певний час не влаштовує та форма, яка була встановлена раніше, потрібно робити докорекцію. Проте при цьому не завжди потрібно забирати старий імплант. У кожному конкретному випадку потрібно розглядати ситуацію індивідуально.

Valya Sheremetenko: Будет ли заметно после увеличения груди, что грудь силиконовая?

Павло Денищук: Задача хірурга провести оперативне втручання так, щоб ніхто не міг помітити, що груди були збільшені. З цією ціллю я рекомендую пацієнтам утримувати стабільну вагу, оскільки схуднення може призвести до контурації і видимості імпланту.

Lidia: Как часто к вам обращаются украинские политики? Как часто пластические хирурги помогают им завоевать симпатию избирателей благодаря "красивым глазам"?:)

Павло Денищук: Політики періодично звертаються в нашу клініку, але серед того, що вони бажають змінити, очі, мабуть, чи не на останньому місці. Частіше за все вони намагаються змінити об'єми обличчя або параметри тіла. Інколи вони звертаються за омолодженням свого обличчя, тоді йдеться про покращення шкіри в ділянці очей. Колір очей я не змінюю, але роблю меншим нависання в ділянці верхніх повік або забираю виражені "мішки" та зморшки в ділянці нижніх повік. Це я роблю і допомагаю нашим політикам омолодити погляд.

Політики зазвичай зацікавлені у якомога швидшому результаті й короткими реабілітаційними можливостями, бо у них, як правило, обмаль часу. Тому використовуються такі процедури для зменшення об'ємів в ділянці шиї та обличчя як ліпоаспірація. А в нашій клініці використовується ультразвукова ліпоаспірація, що дає можливість максимально швидко відновити шкіру і створити прийнятні об'єми в ділянці обличчя.

Павло Денищук Главред

Inga: Чи правда, що в Україну, аби звернутися до наших пластичних хірургів, часто приїжджають росіяни? Якщо це так, то з чим це пов'язано? У нас це дешевше чи прогресивніше, чи більш доступно?

Павло Денищук: Така тенденція була роки три-чотири тому, сьогодні це відносна рідкість, але трапляється. Частіше за все, приїжджають наші співвітчизниці, які живуть в Росії або за кордоном, аби звернутися за допомогою до українських хірургів. У порівнянні з Росією у нас паритетні ціни, а у порівнянні з Європою — у нас ціни вдвічі-тричі нижчі. Тому чинник ціни є дійсно суттєвим при виборі країни і клініки.

Inga: Павле Андрійовичу, чи правда, що часто проблему можна вирішити, уникнувши втручання пластичного хірурга, а завдяки сучасним методам косметології?

Павло Денищук: Це правда. В цій ситуації нам допомагають об'ємні методи корекції обличчя, особливо в ділянці зовнішнього носу. Це в моїй роботі зменшило кількість серйозних хірургічних втручань, тому що я можу багатьом пацієнтам допомогти відкоригувати зовнішній ніс, використовуючи препарати гіалуронової кислоти або препарату "Редіас". Сьогодні з'явилися фізіопроцедури, як дають можливість підтягувати шкіру й омолоджуючи обличчя. Зокрема, є процедура ультразвукового ліфтингу з використанням апарату "Альтера". На початкових етапах старіння це серйозна конкуренція нам, пластичним хірургам. Але в нашій клініці цей апарат є, і ми даємо пацієнту вибір. Це самий демократичний підхід до омолодження обличчя.

Вік пацієнти, яким я роблю серйозні оперативні втручання, змістився приблизно на десять років: якщо раніше я оперував 45-55-річних, то сьогодні це 55-65-річні пацієнти, які йдуть на серйозні омолоджуючі оперативні втручання. Цей тренд ми можемо спостерігати завдяки серйозним естетичним процедурам і маніпуляціям.

Yuliya Kopychko: Вопрос о пластической хирургии носа: на сколько процентов совпадает результат прогнозирования носа на компьютере с полученным?

Павло Денищук: Комп'ютерне прогнозування дає можливість пацієнту до оперативного втручання уявити собі майбутній результат. Але ми підписуємо договір із пацієнтом, у якому попереджаємо, що стовідсоткового результату ми йому не гарантуємо. Цей відсоток становить від 80 до 90. Тому що є процеси загоєння, які ми не можемо передбачити заздалегідь у післяопераційному періоді. Тому у низці випадків я пацієнта попереджатиму, що не виключена докорекція через деякий час — через півроку чи рік. Це незначні маніпуляції, які проводяться під місцевою анестезією, аби максимально наблизитися до того результату, який давало комп'ютерне прогнозування.

Prokop: Как часто вы оперируете вы военных, для которых в результате ранений, полученных на востоке страны, пластическая операция становится необходимостью, а не капризом?

Павло Денищук: Такі оперативні втручання є, але вони не часті. Є закон, який передбачає оперування всіх військовослужбовців тільки у військових медичних структурах.

Prokop: Как вы поступаете, если к вам обращается клиент с просьбой сделать ему еще какую-то операцию, но вы видите, что уже и так перебор, что пора человеку остановиться, что в нем не осталось ничего естественного? Все равно оперируете или отправляете к психологу?

Павло Денищук: Якщо я не бачу необхідності в оперативному втручанні, я не буду оперувати пацієнта. Але інколи приходять пацієнти після оперативних втручань, які потребують корекції, щоб відновити втрачені гармонійні параметри. Частіше за все це на обличчі — корекція після надмірного введення об'ємних препаратів або корекція рубців після попередніх оперативних втручань, до речі, не завжди після пластичних хірургів.

Павло Денищук Главред

Aisedora: Расскажите о причинах, которые чаще всего толкают украинок ложиться под скальпель пластического хирурга? Это дань моде, навязанное окружающими желание, какие-то психологические проблемы?

Павло Денищук: Причини, які приводять людину до пластичного хірурга, різні. По-перше, це вроджені вади, з якими людина не хоче миритися.

По-друге, це набуті травми, які виникають в результаті ДТП, бійок тощо.

По-третє, вікові зміни, які з часом з'являються у людини, і з якими людина не хоче миритися, тож шукає можливості зберегти свій зовнішній вигляд на тому рівні, який відповідає її внутрішньому стану.

До пластичного хірурга приходять досить сміливі пацієнти, які хочуть боротися зі своїми комплексами, що могли у них накопичуватися роками. У більшості випадків пацієнти отримують той результат, який їх влаштовує, та з радістю далі крокують по життю, виконуючи свої соціальні задачі.

Також, наприклад, пацієнти, у яких відбуваються вікові зміни, іноді потрапляють у ситуації, коли вони піддаються недвозначним заявам з боку керівництва компаній, де важливим є фактор зовнішнього вигляду, так званий "фейс-контроль". В моїй практиці було чимало випадків, коли я оперував таких пацієнтів, а потім їм продовжували контракти на роботі.

Ще, наприклад, є пацієнтка — професор одного з київських вузів, яка плакала в мене в кабінеті: мовляв, у неї такі молоді студенти, а вигляд у неї вже людини у віці. Я її прооперував, і вона щаслива та далі продовжує викладацьку справу.

Aisedora: Являетесь ли вы лично поклонником естественной женской красоты?

Павло Денищук: Питання природної краси — риторичне. Тому що якщо пацієнт був прооперований правильно, без видимих слідів, ніхто й не помітить оперативного втручання, і це також буде природна краса. Це стосується як обличчя, так і тіла. Тому задача хірурга — не змінювати, а відновлювати втрачені вікові зміни або відновити форми (якщо йдеться про груди), які характерні і гармонійні для грудної клітки та параметрів тіла.

Smilik: Чи замислювалися Ви про те, як далеко зможе зайти людство, бажаючи змінити свою зовнішність? Які змінюються тенденції зараз? Наприклад, чи залишається модним робити якомога більші груди або п'яту точку як у Дженіфер Лопес чи Кім Кардашьян?

Павло Денищук: Я як національний секретар Міжнародної асоціації пластичних та естетичних хірургів маю нагоду досить об'ємно спостерігати світові тенденції, тому можу сказати, що сьогодні спостерігається тенденція до мінімізації впливів у пластичній хірургії з отриманням максимально гармонійного ефекту. З цією ціллю використовуються ендоскопічні, лазерні та ультразвукові технології.

Як я вже говорив, задача пластичного хірурга — не змінювати, а відновлювати втрачені параметри, об'єми.

Якщо йдеться про знаменитостей, то слід зазначити, що є країни, в яких існують певні тренди, не характерні для інших країн. Наприклад, у Бразилії або латинських країнах протягом більше десяти років популярні операції по збільшенню сідниць. Але в Україні та в Європі таке оперативне втручання не знаходить відгуку серед наших пацієнток.

Щодо максимально великих грудей, це — або уже історія, або характерно для пацієнток, які заробляють своїм тілом. Це не є трендом у пластичній хірургії.

Сьогодні серед українських жінок простежується тренд отримати більш природну форму грудей. Є таке захворювання як гігантомастія, коли потрібно оперувати та зменшувати груди, тому що великий об'єм грудей спричиняє масу проблем для здоров'я шиї та спини. Більше того, ці великі груди, як правило, не дають можливості годувати дитину. Якщо говорити про тренди, то для корекції форми грудей чи сідниць я використовую не імпланти, а власні жирові тканини пацієнтки. Таким чином, ми отримуємо досить природні форми.

Павло Денищук Главред

Smilik: Які у Вас були найбільш "екзотичні" запити на пластику? Наприклад. зробити ельфячі вуха чи змінити кардинально розріз очей... :)

Павло Денищук: Замовлень ельфячих вух у мене не було. Але корекцію вух ми робимо досить часто. Частіше за все ми оперуємо дітей, але буває, що приходять пацієнти серйозного віку, які хочуть прибрати свою капловухість.

Щодо екзотичних побажань, то я проводжу пластику геніталій. І одне з таких побажань було, коли прийшов чоловік зі своєю дружиною і попросив відновити незайманість дружині. А потім по-секрету після операції жінка мені розповіла, що це була вимога чоловіка, бо він їхав у відрядження і, таким чином, створив "замок вірності" з використанням пластичної хірургії.

Kora: Кого из звезд или политиков считаете "жертвами пластической хирургии"? Например, когда смотришь на Сергея Зверева, Проклову, Донателлу Версаче, Ирину Билык, или Анну Герман, понимаешь, что в процессе трансформации их внешности что-то пошло не так — люди слишком увлеклись изменением своей внешности или им не повезло со специалистом?

Павло Денищук: Та зовнішність, яку ми бачимо у багатьох наших відомих людей не завжди є помилкою хірурга. У більшості випадків це вимога саме пацієнта створити той чи інший вигляд. Є випадки, коли хірург змушений виконувати вимогу пацієнта і робити те, чого не варто було б. Тому для хірурга завжди важливо відстоювати свою точку зору, тоді такої "екзотичної" зовнішності у наших зірок могло б і не бути.

Наступний важливий чинник — зіркові пацієнти завжди хочуть виглядати молодо, так, як вони виглядали на піку своєї популярності. Тому вони частіше, ніж потрібно організму і шкірі, піддають себе оперативним втручанням. А організм і шкіра мають певні резерви, тому можемо спостерігати той результат, який є у деяких наших знаменитостей.

Або можемо згадати приклад Майкла Джексона, який вимагав у хірургів проводити йому чергові оперативні втручання в ділянці носа. Чим це закінчилося — ми всі знаємо.

Quadro: А в каких случаях пластические операции противопоказаны? И каков процент тех, кто умирал под скальпелем пластических хирургов?

Павло Денищук: Є низка захворювань, при яких планове оперативне втручання не показане. А оскільки пластична хірургія є плановою, то хірург має можливість детально обстежити пацієнта перед оперативним втручанням, проконсультувати його в суміжних спеціалістів, тим самим, мінімізувати будь-які ризики ускладнень або небажаних результатів. Ускладнення від пластичної хірургії бувають, смертельні випадки — також. Але вони набагато рідші, ніж взагалі у хірургії. Наприклад, одна з найчастіших пластичних операцій — ліпоаспірація, за даними Американської асоціації пластичних хірургів, призвела до кількох летальних випадків під час проведення такого оперативного втручання. На результат хірургічного втручання дуже впливає досвід пластичного хірурга.

Павло Денищук Главред

ksenia_: Как вы считаете, реально ли Ющенко с помощью пластических хирургов восстановить прежнюю внешность, которая была у него до отравления?

Павло Денищук: Наскільки відомо, з його обличчям досить багато працювали. І на даний момент він виглядає набагато краще, ніж було раніше. А подальший результат значною мірою залежить від його бажання покращувати стан.

ksenia_: На ваш взгляд — взгляд опытного пластического хирурга, хирурга с огромной практикой, делал ли Путин какие-то пластические операции или косметические процедуры? Признаки каких именно манипуляций вы замечаете на его лице?

Павло Денищук: Путін робив пластичні оперативні втручання. Це особливо помітно в ділянці верхніх і нижніх повік. Періодично він проводить корекцію цих ділянок із використанням препаратів ботулотоксину та об'ємних методів.

Валентина Прийменко: Сколько стоит убрать горбинку на носу?

Павло Денищук: Відкоригувати горбинку на носі не завжди можливо, дивлячись тільки на одну горбинку. Потрібно розглядати ніс в цілому та в гармонії з зовнішніми структурами. Бувають випадки, коли пацієнти приходять відкоригувати ніс, а насправді їм виявляється достатньо збільшити підборіддя. Якщо йдеться про горбинку, то, можливо, вона знівелюється, якщо зменшити ямку, яка є над горбинкою.

Можете зробити тест: станьте перед дзеркалом, аби вас було видно у профіль, і протилежним пальцем від дзеркала підніміть шкіру над горбинкою. Як правило, ви помітите, що горбинка зникає. У такому разі вам не потрібно оперувати горбинку. Вашу горбинку можна відкоригувати об'ємними методами.

До речі, на моєму YouTube-каналі є низка програм із тестами зі своїм організмом, які допоможуть визначити, чи потрібні вам якісь пластичні оперативні втручання чи ні. Будь ласка, зайдіть — ви будете вражені інформацією, яка там є.

Wrangler: Каков процент тех, кто остается не доволен результатом после операции? И сколько из них таких, кто не доволен по объективным причинам, а сколько — по надуманным?

Павло Денищук: Частіше за все, хоча це буває рідко, такі випадки є при корекції зовнішнього носу (те, що бачимо ззовні, тому що є ще внутрішній ніс — великі структури, які ми не бачимо, але які дають нам можливість дихати носом). Але досвідчений хірург передбачить можливі необхідні докорекції у післяопераційному періоді і попередить пацієнта про це. Попереджений пацієнт, як правило, з розумінням поставиться до повторних оперативних втручань або маніпуляцій. І якщо виникають випадки, коли пацієнт не задоволений результатом, то справа честі хірурга зробити все можливе, щоб пацієнт у підсумку залишився задоволеним. Є досить складні випадки, які потребують колегіального вирішення ситуації. Тому я можу звернутися і до мене звертаються хірурги за допомогою — ми разом розглядаємо ситуацію і знаходимо з неї вихід.

Павло Денищук Главред

Wrangler: Павел Андреевич, в каких случаях вы отказываетесь делать операцию человеку, который изъявил такое желание? Или, как говорится, за ваши деньги любой каприз?

Павло Денищук: Є випадки, коли я відмовляю пацієнтам. Таких випадків кілька. По-перше, коли дівчата до 18 років хочуть змінити свою форму носа. Таке оперативне втручання, хоча нібито і є причини, робити небажано, тому що результат буде непередбачуваним, оскільки кістки лицевого черепа не сформовані. Тому обов'язково потрібно чекати виповнення 18 років, а вже потім оперувати з дозволу батьків. Але в цій ситуації мені допомагають об'ємні методи, які я можу використати в будь-якому віці, аби тимчасово відкоригувати форму носу, таким чином, заспокоївши як юну пацієнтку, так і її батьків, яких вона доводить до істерики своїми вимогами.

Друга група пацієнтів — молоді дівчата, які хочуть збільшувати груди. По-перше, до 20 років я їх консультую тільки з батьками. По-друге, буду рекомендувати збільшувати груди після пологів, якщо дівчина заміжня і планує найближчим часом народжувати.

Третя група — пацієнти, у яких є серйозні супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, легеневі захворювання, порушення системи згортання крові. Це ті захворювання, які можуть суттєво вплинути на майбутній результат або призвести до ускладнень.

Я також не буду оперувати пацієнта, в якого є надумане бажання змінити щось у собі. Є таке захворювання — дисморфофобія, коли пацієнт сам собі не подобається. І що б ми йому не змінили, йому завжди результат буде не до вподоби. Тому задача хірурга виявити такого пацієнта і порекомендувати йому психолога.

gf_43: Допустим такую ситуацию: человек делает пластические операции на лице, в результате чего его внешность становится просто неузнаваемой и несопоставимой с тем, что было раньше. У нас в стране людям приходится менять документы или переклеивать фотографию в паспорте после таких метаморфоз с их внешностью?

Павло Денищук: Задача пластичного хірурга — не змінювати, а відновлювати зовнішність. Тому йдеться про те, що його зовнішність буде пізнаваною, і паспорт йому міняти не потрібно. Але є випадки, коли зарубіжні пацієнти після серйозних оперативних втручань на обличчі, від'їжджають додому з синцями і набряками, і в таких ситуаціях ми їм видаємо довідку для паспортного контролю.

Павло Денищук Главред

gf_43: К вам обращались когда-нибудь желающие сделать операцию по смене пола? Взялись бы вы за такую?

Павло Денищук: В Україні такого плану оперативні втручання дозволені і проводяться тільки після спеціальної медичної комісії, і тільки визначеними медичними центрами. Ми таких оперативних втручань не проводимо. Але ми проводимо оперативні втручання при гінекомастії (коли у чоловіка досить великий об'єм грудей, ніби жіночі груди). Ми оперуємо таких пацієнтів, відновлюючи їм нормальну форму грудей.

Rika: Пане Павле, з якими міфами та стереотипами про пластичні операції в уявленнях українців вам доводиться стикатися найчастіше, і з якими з цих міфів боротися найважче?

Павло Денищук: У світі найчастіша операція у пластичній хірургії — збільшення грудей. Більше всього міфів спостерігається при використанні імплантів для збільшення грудей. Більшість чомусь запитує про те, чи не розірвуться у них імпланти, коли вони летітимуть у літаку. Одразу заспокоюю — такого не буде.

Таким людям даю у руки імплант, який вони пробують розірвати, але їм це не вдається. Знову ж таки відправляю охочих на мій YouTube-канал, де є відео, коли я машиною, вага якої більше 4 тонн, переїжджав два імпланти, з якими після того нічого не сталося.

Кілька слів про цей міф... Раніше часто використовувалися імпланти, які наповнювалися стерильним фізрозчином через окремо виведений порт під шкірою. Слабким місцем у такій операції був порт, який міг не утримувати рідини і випускати її з імпланту. І груди після перельоту могли втрачати свій об'єм. Пацієнтка змушена була приходити до хірурга, аби зробити черговий укол, щоб накачати об'єм імпланту. На сьогоднішній день з естетичних міркувань використовуються цілісні імпланти, які ніколи не розірвуться.

NVSokol: Скільки пацієнтів ви оперуєте на рік? Які саме операції є найбільш затребуваними у вашій практиці?

Павло Денищук: В середньому на рік я оперую від 150 до 200 пацієнтів. У кожного пацієнта буває часто по три-п'ять операцій одночасно. Тому що пацієнти хочуть за один наркоз зробити максимальні корекції, яких потребують. Найчастіші оперативні втручання у мене — це корекція носу з відновленням носового дихання. Більше 80% пацієнтів, у яких є порушення зовнішнього носу, також погано дихають.

На другому місці — корекція жіночих грудей. Частіше за все йдеться про збільшення грудей. Але часто проводжу і підтяжку жіночих грудей (мастопексію), а також редукцію жіночих грудей (зменшення при гігантомастії).

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NVSokol: Наскільки затребувані в Україні послуги пластичних хірургів? І як цей попит змінюється з роками?

Павло Денищук: Пластична хірургія — спеціальність, що найбільш динамічно розвивається у світі, зокрема, й в Україні. Тому в Україні є досить велика кількість пластичних хірургів, які оперують на високому рівні.

Я як національний секретар Міжнародної асоціації пластичних та естетичних хірургів три роки поспіль проводжу навчальні заходи в Україні для наших пластичних хірургів. Я запрошую найбільш відомих лідерів у пластичній хірургії, які діляться досвідом із нашими хірургами. Ми проводимо прямі трансляції з операційної, де хірурги діляться досвідом та розповідають про тонкощі своєї роботи. Більше двох років тому я створив школу пластичної хірургії, де також проводжу навчальні майстер-класи для хірургів. Особливістю моєї школи є робота в операційній, де я ділюся досвідом з молодими хірургами, "ставлю їм руки" за операційним столом. Це найбільш ефективний метод навчання. За цей час через мою школу пройшло більше 70 хірургів-курсантів, які успішно працюють і надають високого рівня допомогу в усіх куточках України.

NVSokol: Які зауваження ви маєте до медичної реформи? Які ризики для пацієнта і для лікаря вона в собі несе?

Павло Денищук: Я вітаю медичну реформу в Україні. Ми можемо критикувати її, але залишати все, як було раніше, було б для нас більшою катастрофою. Ми хочемо змін на краще, потрібно мінятися кожному лікарю і функціонеру в медицині. А задача пацієнтів — вимагати до себе гідного ставлення і високого рівня допомоги.

Павло Денищук Главред

Fargo: Готовят ли в Украине пластических хирургов? Или учиться можно только за рубежом?

Павло Денищук: Готують пластичних хірургів в Україні. Як я вже говорив, є моя школа, є курси при Київській медичній академії післядипломної освіти.

Але є відомий казус — у нас відсутня спеціальність "пластична хірургія". Але кожен хірург, який хоче включитися в навчальний процес і стати пластичним хірургом, має змогу, пройшовши навчання і стажування у досвідчених хірургів у нас, практикувати пластичну хірургію.

Fargo: Насколько пластическая хирургия и все, что с ней связано, урегулировано законодательно в нашей стране?

Павло Денищук: Лікар за спеціальністю "хірургія" має юридичне право оперувати на шкірі і підшкірній жировій клітковині, отримавши відповідну ліцензію.

Fargo: Павел Андреевич, как бы вы оценили развитие пластической хирургии в Украине на сегодняшний день, если сравнивать ее с другими мировыми странами? В какой стране самые сильные пластические хирурги, на ваш взгляд?

Павло Денищук: Рівень пластичної хірургії в Україні досить високий, і це не тільки мій погляд, а висновки світових лідерів у пластичній хірургії, яких я запрошував в Україну на проведення навчальних заходів у рамках Міжнародної асоціації пластичних та естетичних хірургів. Вони досить високо відзивалися про рівень пластичних хірургів в України. Оскільки вони мали змогу спостерігати, як оперуємо ми, а ми навчалися в них. Найсильніша пластична хірургія у США, Німеччині, Бразилії та Південній Кореї.

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Edmon: Часто ли в Украине к пластическому хирургу обращаются мужчины? И что именно в своей внешности украинские мужчины стремятся изменить?

Павло Денищук: Якщо раніше до мене зверталися чоловіки досить нечасто, то сьогодні близько 15% пацієнтів — це чоловіки. Частіше за все це операції зовнішнього носу з відновленням диханням і зменшення об'ємів обличчя. Більшість пацієнтів приводять жінки, які перед цим повірили у можливості пластичної хірургії.

Simona: На ваш взгляд, "колдовали" ли пластические хирурги над Дональдом Трампом? Вам заметные какие-либо манипуляции ваших коллег с его внешностью?

Павло Денищук: Обов'язково. Все було проведено досить делікатно і непомітно. Але якщо порівняти його фото річної чи дворічної давності, то можна помітити, що його вигляд набагато привабливіший.

Simona: Какую пластику, на ваш взгляд, делали Кейт Мидлтон или Мелания Трамп?

Павло Денищук: Щодо Кейт Мідлтон — я так розумію, у неї була досить виражена нижня щелепа, і їй гармонізували обличчя, зменшивши ці прояви. Мелані Трамп, скоріше за все, проводилися омолоджуючі оперативні втручання, бо вона на свій вік дуже гарно виглядає. Напевно, завдяки пластичним хірургам.

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Marine Awed: Как выбрать пластического хирурга?

Павло Денищук: Під час вибору пластичного хірурга дуже велике значення має досвід. Як і в будь-якій хірургії, досвід відіграє найбільшу роль. Тому під час зустрічі з хірургом цікавтеся часом його практики в пластичній хірургії, його досягненнями у цій сфері.

Велике значення має оснащення клініки та операційної зокрема. Сучасна пластична хірургія вимагає досить високого рівня устаткування, яке дозволяє провести оперативне втручання з мінімальними ризиками і травмами.

Наприклад, моя операційна оснащена сучасним ендоскопічним обладнанням фірми Karl Shtorts, ультрозвуковим устаткуванням фірми Zoring (Німеччина), устаткуванням Striker, радіоскальпелем Elman (США) тощо. Це дає можливість хірургу проводити оперативні втручання на найвищому рівні. В моїй операційній оперували світові лідери пластичної хірургії: Оскар Рамірез, Алан Фоглі, Алекс Верпеле, Нурі Селік та інші. І вони досить гарно відгукувалися про умови, в яких їм доводилося оперувати.

Dimon: Мне интересно, почему у нас сделать пластику, к примеру, груди — очень дорогое удовольствие?

Павло Денищук: Вартість у медицині — це відносне розуміння. Звичайно, якщо у вартість операції включено кілька позицій: вартість імплантів, загального "знечулення", перебування у клініці, вартість самого оперативного втручання. Тому у підсумку ми можемо отримати суму, яка буде більшою за ту, що потрібна, аби придбати якийсь одяг.

Павло Денищук Главред

Mira_Ira: Скажите, можно "подсесть" на пластическую хирургию? Говорят, если сделаешь раз пластику, то потом сложно остановиться и постоянно хочется что-то улучшить.

Павло Денищук: Для хірурга важливо виявити того пацієнта, який страждає незадоволенням своїм зовнішнім виглядом (дисморфофобія). Оперувати таких пацієнтів не бажано. Є пацієнти, яких я оперував три-чотири рази, але у них щоразу були покази для оперативного втручання. Перше оперативне втручання було, наприклад, по зміні форми грудей, і пацієнтка повірила в можливості пластичного хірурга. Пізніше вона прийшла на ліпоаспірацію в частині передньої черевної стінки. Під час цієї операції жир, який ми видаляли, ми використали для омолодження в ділянці обличчя. Саме оперативне втручання — ліпоаспірація — розтягнулося на кілька етапів: після корекції передньої черевної стінки ми коригували їй стегна, і жир, який ми там отримали, ми використали для збільшення сідниць. Тобто кожне оперативне втручання мало свою логічну причину. Без показів я оперувати пацієнта не буду.

Alesya: Какой домашний уход за лицом поможет сохранить дольше естественную красоту? Стоит ли пользоваться тональным кремом, он портит кожу лица?

Павло Денищук: Звичайно, я буду рекомендувати пацієнтам після оперативного втручання проводити догляд за шкірою в домашніх умовах, і це при тому, що за ними буде спостерігати і професійний косметолог. Якщо йдеться просто про хороший стан шкіри, то я можу порекомендувати молодим дівчатам побільше спати, добре харчуватися, менше проводити часу перед різними гаджетами і, звичайно, не смалити. Якщо є питання по ділянках шкіри обличчя, обов'язково звертайтеся до професіоналів. Тим самим ви можете попередити більш суттєві небажані зміни.

Borya: У моей жены много родинок, она переживает, что могут быть злокачественные. Как их определить? И делаете ли вы операции по удалению родинок? Это болезненный процесс?

Павло Денищук: Я особисто не займаюся такими задачами. У нашій клініці "АНА-КОСМО" є дерматологи, які продіагностують її новоутворення і за необхідності видалять їх. З цією ціллю вони використовують найбільш безпечний метод — радіоскальпель.

Mika_Mika: У вас в клинике удаляют вены? Какие существуют противопоказания для этого?

Павло Денищук: Ні, цими питаннями ми не займаємося. Є судинні хірурги, які вас можуть проконсультувати і надати допомогу.

Alexandra Gnura: Можно ли кормить грудью ребёнка после увеличения груди?

Павло Денищук: Після збільшення грудей дитину годувати можна. Таку безпечність гарантувала американська компанія FDA, яка досить довго досліджувала це питання.

Наталья Филинюк: Сколько стоит увеличить грудь?

Павло Денищук: Вартість збільшення грудей залежить від вартості імпланту, від доступу для встановлення імпланту та інших чинників. У середньому вартість становить від 4 до 5 тисяч умовних одиниць.

Alexandra Otreshko: Можно ли исправить нос без операции?

Павло Денищук: Можна. З цією ціллю я використовую препарати гіалуронової кислоти або препарат "Редіас" (гідроксіапатит кальцію). Використовуючи уколи, я можу відкоригувати форму зовнішнього носу. У багатьох випадках покращується і носове дихання.

Olga Pysmenna: Когда после пластики носа можно выходить "в люди"?

Павло Денищук: В середньому через два тижні після операції ми знімаємо пов'язку з носа. За цей час проходять і синці, які можуть бути в ділянці очей. Тому можна вже і виходити в люди. Але багато моїх пацієнтів з пов'язками на носі ходять на роботу або на навчання через два-три дні після операції.

Надія Майна

Фото В'ячеслава Ратинського