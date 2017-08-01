По опыту АТО. Опубликованы фото и видео новой версии танка Т-72 для ВСУ

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1 / 5 В Украине показали новую версию основного боевого танка (ukroboronprom.com.ua)

Специалисты "Киевского бронетанкового завода" установили на Т-72АМТ динамическую защиту нового поколения.

В Украине показали новую версию основного боевого танка ukroboronprom.com.ua

Входящий в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Киевский бронетанковый завод" за собственные оборотные средства разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72А к виду Т-72АМТ.

При его разработке максимальное внимание было уделено опыту, который украинские войска получили в зоне АТО. Это помогло сделать этот танк более защищенным и эффективным, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты "Киевского бронетанкового завода" установили на Т-72АМТ динамическую защиту нового поколения "Нож", которая уже используется на танках "Булат" и "Оплот".

Этот динамическая защита снижает эффективность вражеских кумулятивных и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые являются главными средствами уничтожения танков. Кроме того, она также эффективна против боеприпасов, действующих по принципу "ударного ядра".

Для дополнительной защиты Т-72АМТ оборудован противокумулятивными решетками, которые "разрезают" кумулятивные боеприпасы и защищают наиболее уязвимые зоны танка в боковой и кормовой проекции. Эффективность такой защиты была уже неоднократно доказана в ходе боевых действий не только в зоне АТО, а и по всему миру.

В ходе модернизации танк оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Такие приборы установлены для всех членов экипажа. К тому же, оператор-наводчик получил ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат". Эта ракета от ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" имеет полуавтоматическое наведение по лазерному лучу и способна на расстоянии в 5 км пробить не менее 750 мм брони, при этом, благодаря тандемной головной части полностью игнорируется динамическая защита. Мощности "Комбата" достаточно для уничтожения даже самых защищенных танков противника.

Установка на Т-72АМТ новых цифровых радиостанций от турецкой компании Aselsan и украинского "Лыбидь К2" поможет не только улучшить качество связи, но и надежно его защитить. Также эти радиостанции позволяют танковым экипажам направления поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя. К тому же, модификация Т-72АМТ получила современные спутниковые средства навигации. Еще одним направлением модернизации стало улучшение условий работы экипажа. Даже обычная камера заднего вида значительно облегчает работу механика-водителя.

"Мы сделали эту модификацию Т-72АМТ исходя из реальных пожеланий и опыта украинских бойцов… Ко Дню Независимости эта боевая машина будет продемонстрирована в центре Киева, где с ней смогут ознакомиться все желающие. После торжеств, Т-72АМТ будет отправлен на специальный полигон, где пройдет соответствующие испытания с тестом всех систем ", — рассказал директор завода Вадим Шкавро.

Напомним, ранее были опубликованы фото и видео испытания нового украинского оружия.

Видео: @ukroboronprom.

Фото: ukroboronprom.