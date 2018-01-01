Под Черновцами священник за пьяное вождение предложил откупиться молебном: фото

Медики обнаружили в крови священнослужителя количество алкоголя, значительно превышающее норму.

Священник предложил отслужить молебен за нетрезвое вождение автомобиля Скриншот из видео

На трассе Черновцы-Звенячин сотрудники патрульной службы остановили автомобиль Audi по причине неисправности внешних световых приборов, однако обнаружили за рулем мужчину в нетрезвом состоянии

Когда патрульные попросили водителя пройти тест на количество алкоголя в организме, он надел рясу и предложил "отслужить молебен возле автомобиля", за что они должны были его отпустить. Видео опубликовано на странице полиции Черновицкой области в Facebook.

Священник довольно продолжительное время сопротивлялся и вместе со своей спутницей пытался уговорить патрульных отпустить их.

"Мы уже никуда не едем", - повторяла женщина, которая находилась в Audi вместе с нетрезвым водителем.

Однако проверку на состояние алкогольного опьянения священнослужителю все же пришлось пройти. Результат оказался положительным — 1, 28 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

На батюшку составлен протокол за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами.

Напомним, ранее патрульная полиция Львова задержала виновника тройного ДТП, у которого была определена степень опьянения в 4,94 промилле. Этот показатель является рекордным.