Подробности взрыва склада оружия у Авдеевки: уничтожены 7 боевиков

Неподалеку от Ясиноватской развязки располагался склад террористов.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.
По словам добровольной помощницы украинской армии, боевикам понадобились большие черные пакеты.
Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на соцсети, что у Авдеевки "молния" уничтожила склад оружия боевиков.
Также напомним, что несколькими днями ранее под Мариуполем украинский спецназ уничтожил склад оружия, однако о потерях "морпехов" ДНР пока неизвестно.