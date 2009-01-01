Подробности взрыва склада оружия у Авдеевки: уничтожены 7 боевиков

Неподалеку от Ясиноватской развязки располагался склад террористов.

Гробы, иллюстрация crime.in.ua

Стали известны первые подробности недавнего взрыва на складе боеприпасов террористов— в районе Ясиноватской развязки под Донецком. Там боевики, по пока еще неподтвержденным официальными органами данным, потеряли убитыми семь человек.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По словам добровольной помощницы украинской армии, боевикам понадобились большие черные пакеты.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на соцсети, что у Авдеевки "молния" уничтожила склад оружия боевиков.

Также напомним, что несколькими днями ранее под Мариуполем украинский спецназ уничтожил склад оружия, однако о потерях "морпехов" ДНР пока неизвестно.