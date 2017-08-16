Подробности взрыва склада оружия у Авдеевки: уничтожены 7 боевиков

Стали известны первые подробности недавнего взрыва на складе боеприпасов террористов неподалеку от Авдеевки — в районе Ясиноватской развязки под Донецком. Там боевики потеряли убитыми несколько человек.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам добровольной помощницы украинской армии, боевики также понесли потери на Мариупольском направлении, поэтому семи боевикам, , по пока еще неподтвержденным официальными органами данным, понадобились большие черные пакеты.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на соцсети, что у Авдеевки "молния" уничтожила склад оружия боевиков.

Также напомним, что несколькими днями ранее под Мариуполем украинский спецназ уничтожил склад оружия, однако о потерях "морпехов" ДНР пока неизвестно.