"Поешь хреново". В Сети потроллили караоке от радикала Ляшка: видео

Нардеп решил исполнить песню Вахтанга Кикабидзе, но голос подвел.

Ляшко продемонстрировал публике вокальные данные Facebook Олега Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал видео исполнения караоке-версии песни легендарного грузинского певца Вахтанга Кикабидзе.

"По многочисленным просьбам друзей - замечательная новая песня!", - сделал подпись нардеп на своей странице в Facebook.

На кадрах Ляшко исполняет песню на русском языке, а рядом на диване внимательно слушает исполнение его жена Росита с двумя собаками.

Однако пользователи соцсети отнеслись к вокальным способностям Ляшко скептически.

Первым высказался мэр Днепра Борис Филатов.

"Олег поешь, ты прямо сказать, хреново, но собака - точная копия моей", - написал он.

Facebook Олега Ляшко

Остальные комментаторы называли пение нардепа "чушью", предполагали, что он выпил лишнего и даже с сарказмом предлагали начинать сольную карьеру, а жену брать бэк-вокалисткой.

Facebook Олега Ляшко

Комментатор Владимир Бурый вспомнил декларацию Ляшко за минувший год и заявил, что с такой суммой можно и запеть.

Facebook Олега Ляшко

Подписчики сравнивали главного радикала страны с Поплавским, предполагали, что такое исполнение может обидеть Кикабидзе и советовали нардепу, если и петь, то не выносить на суд публики.

Facebook Олега Ляшко

Напомним, ранее в Сети набрала популярность песня-пародия, посвященная выигрышам Ляшко в лотерею более полумиллиона гривен. Песня называется "Олегу везе".